Bourse de Tunis : Le Tunindex débute la séance sur une baisse de 0.05%

Le Tunindex affiche mercredi, à mi-séance une légère perte de 0.05% a un niveau de 5661.55 points, selon Mena capital Partners.

A la hausse , ICF grimpe de 4.47% à 21.94 D (dinars) suivie par SOTEMAIL et SOKNA qui gagnent respectivement 2.85% et 2.50% à 1.44 D et 4.10 D .

Dans le rouge, AIR LIQUIDE chute de 4.37% à 108 D suivie par CIL et DELICE HOLDING qui dévissent respectivement de 3.43% et 2.94% à 15.44 D et 16.45 D .

Le titre qui a drainé le plus de volume jusqu’à 13h est le titre SFBT qui a transigé 0.874 MD à 21 D.