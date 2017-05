Kairouan : Elles marchent pour l’emploi et le développement

Dans la délégation d’Oueslatia (gouvernorat de Kairouan), un groupe de femmes (des femmes sans-emploi, des jeunes diplômées en chômage et des ouvrières agricoles et de chantiers) a organisé, mardi 2 mai 2017, un marche pour revendiquer l’emploi et le développement.

Tout en scandant des slogans réclamant l’amélioration de la situation socioéconomique des habitants de la région, elles ont appelé à la mise en place de nouveaux projets capables de sortir la région de la marginalisation, de créer de l’emploi et d’impulser le développement. Au passage, elles estiment que programme du Contrat-Dignité proposé par le gouvernement ne peut pas résorber le chômage dans le pays.

Mis en application à partir du mois d’avril 2017, le programme du Contrat-Dignité, lancé par le ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi, cible les diplômés au chômage de longue durée. Ils bénéficieront d’un contrat de travail d’une durée de deux ans, d’un salaire mensuel de 600 dinars (200 dinars de la part de l’employeur et 400 dinars de la part de l’Etat) ainsi que d’une formation de deux ou trois mois avant d’intégrer le poste de travail.

Selon le porte-parole de la coordination de la société civile à Oueslatia, Mahdi Tlili, ce mouvement de protestation s’inscrit dans le cadre du sit-in ouvert observé depuis le 29 mars derniers par les jeunes de la région pour revendiquer l’emploi et le développement.