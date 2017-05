Tunis accueille un colloque international sur “les enjeux et défis de la gouvernance des routes”

Tunis accueille le 13ème congrès mondial de l’Organisation de la prévention routière internationale (PRI) se tiendra du 3 au 7 mai, portant sur le thème “la gouvernance des routes et son impact sur la sécurité routière : enjeux et défis”. Ces assises internationales sont organisées par la PRI en collaboration avec l’Organisation arabe de la sécurité, en association avec le ministère tunisien de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire.

Les rencontres de Tunis soulignent, par ailleurs, l’importance d’œuvrer pour réduire le nombre des accidents de la circulation et de limiter cette hémorragie dont la cible première demeure le facteur humain.

Il s’agit, également, d’échanger les informations, les résultats de recherches et d’études en matière de sécurité routière et de prendre connaissance des différentes expériences internationales en la matière.

Seront aussi débattus les plans d’action en vigueur et leur efficacité et les approches qui ont, jusqu’ici, fait leurs preuves et qui peuvent être utilisées pour atteindre l’objectif principal, à savoir, la réduction du nombre des accidents de la route.

Ce congrès a également pour objectif l’élaboration d’une stratégie routière moderne inspirée de la Déclaration de Brasilia basée sur la baisse des prévisions relatives aux décès résultant des accidents de la route, à travers le monde d’ici l’an 2020, la protection des usagers de la route les plus vulnérables, en termes d’accidents, en particulier dans les pays en développement.