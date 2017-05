Initiation à la fiscalité dans 18 écoles à Tunis mercredi 3 mai

Le programme d’initiation à la fiscalité dans le milieu scolaire, lancé en 2015, se poursuit dans les écoles tunisiennes à travers le cours “fiscalité: 10/10” qui aura lieu ce mercredi 3 mai 2017 simultanément dans 18 écoles primaires à Tunis, à la même heure (11h). Ce cours sera assuré par des cadres et agents de la Direction générale des impôts (DGI), relevant du ministère de Finances, a déclaré le sous-directeur chargé de la communication à la DGI, Walid Noueri.

La direction générale des impôts cible, à travers cette troisième édition, qui a démarré en mars 2017, 15 mille élèves. Cette action a bénéficié à plusieurs élèves dans des écoles des diverses régions du pays (Kébili, Douz, Nabeul, Siliana, Sfax, Kef, Médenine, Manouba, Jendouba, Gafsa, Ben Arous, Bizerte, Kairouan, Sidi Bouzid, Ariana, Sousse).

Des supports éducatifs (dépliants et CD) seront distribués aux enfants illustrant les divers concepts liés à la fiscalité et répondant à des questions sur ce thème: qu’est-ce que le budget de l’Etat? – Qui fixe les impôts et les collecte? – Où est-ce que l’Etat dépense ses ressources? …).

Il s’agit également d’inculquer aux jeunes générations et futurs contribuables, des pratiques citoyennes, dont le paiement des impôts.

Ce cours de fiscalité organisé en collaboration avec le ministère de l’Education, a bénéficié, à environ 15 mille élèves dans plusieurs gouvernorats du pays, dont 12.000 en 2016.