A Bruxelles, Mohamed Ennaceur plaide pour un appui large et renforcé de l’Europe à la Tunisie

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Mohamed Ennaceur, a prié les pays membres de l’Union européenne (UE) à tenir leurs promesses envers la Tunisie.

Il lancé cet appel dans l’après-midi de mardi 2 mai lors d’un entretien à Bruxelles avec le président du parlement européen, Antonion Tajani. Il a exhorté les pays de l’UE à s’en tenir au “Plan Marshall, convenu en septembre 2016 pour la relance de l’économie tunisienne et à convertir les dettes tunisiennes en investissements.

Ennaceur a aussi sollicité davantage d’appui à la Tunisie par le biais de l’investissement et de l’impulsion de son économie. Tajani s’est engagé à plaider en faveur du soutien de la Tunisie.

Par ailleurs, le président de l’ARP estime que la Tunisie et l’Europe n’ont d’autres choix que d’unifier leurs visions et mettre en place les mécanismes et moyens nécessaires pour relever les défis liés au terrorisme, l’immigration, crime organisé et à la crise économique et sociale qui secouent la région.

Selon lui, “le renforcement de la coopération Tunisie-UE est aujourd’hui, plus que jamais, nécessaire pour gagner ces enjeux”, dans une allocution prononcée devant le Parlement européen à l’occasion de la semaine parlementaire de la Tunisie à Bruxelles, organisée du 2 au 4 mai, à l’initiative du Parlement européen.

Ennaceur a indiqué que la Tunisie a su mener à bien son processus de transition démocratique et ce, en dépit de nombreuses difficultés faisant savoir que l’effort est actuellement axé sur la relance économique, la lutte contre le chômage, la préservation de la sécurité et le renforcement des institutions démocratiques.

En outre, Ennaceur estime que le partenariat Tunisie-Union européenne conclu en 1995 n’est plus adapté aux changements survenus en Tunisie post-révolution. “Les relations de partenariats Tunisie-UE devraient se développer davantage, a-t-il plaidé. Les défis auxquels fait face, aujourd’hui, la Tunisie exigent un appui plus conséquent et un surcroît d’effort de la part de l’UE”.

Ennaceur s’est dit persuadé que le Parlement européen ne lésine pas sur les moyens pour inciter les institutions des pays membres de l’UE à concrétiser les recommandations issues de la Résolution sur les relations de l’UE avec la Tunisie dans le contexte régional actuel. “Il s’agit notamment de la mise en œuvre d’un programme spécifique au profit de la Tunisie équivalent au plan Marshall pour la relance de l’économie, a-t-il précisé.