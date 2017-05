Le nouveau MINI Countryman… La joie au volant à toute occasion

Avec la première apparition sur le marché de la deuxième génération du MINI Countryman, la marque de tradition britannique continue son offensive dans le segment des compactes premium. Le nouveau MINI Countryman est le modèle le plus grand et le plus variable des 57 années d’histoire de la marque.

Sa conception entièrement nouvelle va de pair avec de nets progrès en termes d’habitabilité, fonctionnalité, sportivité et caractéristique premium.

Le nouveau MINI Countryman (consommation en carburant en cycle mixte: 7,0 – 2,1 l/100 km; émissions CO2 en cycle mixte: 159 – 49 g/km) doit sa position d’exception au sein de l’environnement concurrentiel direct à son design fortement expressif et à la structure claire de sa carrosserie, mais avant tout à ses caractéristiques de conduite d’une agilité hors pair. La dernière génération de la transmission intégrale ALL4 procure une joie au volant également hors des rubans d’asphalte.

Le nouveau MINI Countryman est le premier modèle de la marque également disponible avec un moteur Plug-in Hybrid. Le MINI Cooper S E Countryman ALL4 atteint en mode électrique pur une autonomie de 40 kilomètres.

Le nouveau MINI Countryman – une vue d’ensemble des innovations.

proportions athlétiques, 20 centimètres de plus en longueur que son devancier.

cinq places complètes, net surplus d’habitabilité et de variabilité (1. + 2.)

actionnement électrique du hayon ainsi qu’ouverture et fermeture sans contact du hayon (3.)

MINI Picnic Bench: support du seuil de chargement rabattable faisant fonction de banc confortable sur le bord du compartiment à bagages et au dehors (4.)

MINI Cooper S E Countryman ALL4, première MINI avec moteur Plug-in Hybrid (5.)

nouvelle génération de moteurs et de boîtes, transmission intégrale ALL4 d’efficience optimisée (6. + 7.)

instrument central pour la première fois avec fonction tactile. (8.)

compteur MINI Country pour mesurer la joie au volant sur les terrains difficiles (9.)

MINI Connected App faisant fonction d’assistant personnel au quotidien et pendant les voyages (10.)

MINI Find Mate: tout ce qui est important toujours à bord – ou sous les yeux.

20 centimètres de plus en longueur que le modèle précédent.

Le nouveau MINI Countryman dépasse son prédécesseur de 20 centimètres en longueur et de quelque 3 centimètres en largeur. Son empattement a augmenté de 7,5 centimètres.

Le résultat de cette croissance est un confort de l’habitacle nettement plus élevé, le nombre de places assises complètes passant à cinq, ainsi qu’une augmentation sensible du volume de rangement et de la variabilité pour le transport des bagages. L’assise surélevée contribue à une visibilité optimale et une joie au volant caractéristique.

Les places assises arrière peuvent être décalées de 13 centimètres dans le sens longitudinal. La banquette arrière rabattable peut être divisée dans un rapport 40: 20: 40.

De plus, l’inclinaison peut être variée pour augmenter soit le confort d’assise, soit créer une plus grande capacité de rangement à l’arrière. Le volume du compartiment à bagages cube 450 litres et peut évoluer jusqu’à 1 390 litres en cas de besoin, ce qui correspond à une augmentation de 220 litres au maximum par rapport au modèle précédent.

Cinq places assises dans l’habitacle, deux sur le Picnic Bench.

Un actionnement électrique du hayon est disponible en option.

L’ouverture et la fermeture sans contact du hayon sont possibles en combinaison avec l’accès confort.

Le pack rangement, disponible en option, comprend entre autres, outre un plancher de rangement modulable, des anneaux d’amarrage et des sangles, également un insert en acier inoxydable sur le seuil de chargement. Une option unique est le Picnic Bench, un support flexible pouvant être sorti du compartiment à bagages et offrant de la place pour deux personnes.

Première mondiale à L.A., lancement sur le marché en février 2017

Le nouveau MINI Countryman va célébrer sa première mondiale le 18 novembre 2016 au Los Angeles Auto Show. Le lancement sur le marché européen aura lieu en février 2017. À partir du mois de mars 2017, le nouveau MINI Countryman partira également à la conquête des routes et chemins hors d’Europe.

MINI Countryman : modèle à succès avec des racines traditionnelles

En gardant la désignation du modèle, la nouvelle édition du MINI Countryman reste fortement enracinée dans la tradition de la marque britannique.

Dans les années 1960, un modèle de la classic Mini caractérisé par une grande variabilité avait déjà porté ce nom. L’Austin Seven Countryman se distinguait tout comme le Morris Mini-Traveller par un intérieur d’utilisation particulièrement variable et atteignit un statut de culte encore présent aujourd’hui notamment grâce à la version avec revêtement en bois connue sous le nom de «Woody». Le MINI Countryman qui fit son apparition en 2010, offrait, lui aussi, des possibilités supplémentaires de jouir de la joie au volant typique de la marque. C’était la première MINI dotée de quatre portes et d’un grand hayon, de cinq places assises et d’une transmission intégrale en option; 540.000 exemplaires en furent vendus dans le monde entier.

Proportions athlétiques, caractère mûri

La variabilité, l’agilité et le caractère premium du modèle sont mis encore plus nettement en exergue dans la dernière génération du MINI Countryman. Grâce à ses proportions athlétiques, le nouveau MINI Countryman a une allure fortement affirmée.

Son rayonnement unique est défini par la garde au sol évoluée et l’assise rehaussée et il est intensifié encore plus par l’optique extérieure MINI ALL4 et le rail de toit haut.

Le nouveau MINI Countryman possède des éléments de design typiques de la marque parmi lesquels comptent la division claire en trois parties des flancs, à savoir toit, surface vitrée et corps du véhicule, les porte-à-faux courts, les grands passages de roues et la largeur allant en augmentant vers le bas.

Les contours précis sur les surfaces généreuses donnent naissance à un jeu d’ombres et de lumières fascinant qui souligne les formes athlétiques et l’orientation verticale de la carrosserie. Le choix des teintes de carrosserie comprend les variantes Island Blue metallic et Chestnut disponibles pour la première fois chez MINI.

«Le nouveau MINI Countryman a grandi de manière générale, les proportions typiques MINI étant toutefois restées les mêmes», déclare Julius Schluppkotten, chef de projet MINI Countryman.

De nombreux éléments spécifiques du modèle, tels que le toit en casque marquant, les feux arrière verticaux, la grille de calandre hexagonale et les gros projecteurs reflètent le développement évolutionnaire.

Les montures des répétiteurs latéraux de clignotant, connues sous le nom de «Side Scuttle» ont un nouveau contour en forme de flèche. Le rail de toit de finition aluminium satiné est combiné à des bas de marche de couleur argent pour intensifier optiquement la hauteur du véhicule. À l’arrière dominent des lignes horizontales avec lesquelles les unités d’éclairage verticales forment un contraste séduisant.

Projecteurs à LED pour la première fois avec anneau d’éclairage périphérique

Le contour marquant des projecteurs diffère de la forme circulaire typique de la marque. En alliance avec la grille de calandre, ses lignes autonomes, légèrement arrondies de manière asymétrique lui confèrent une partie avant unique. Les feux de position intégrés dans les entrées d’air sont utilisés de série pour l’éclairage diurne.

En combinaison avec les projecteurs à LED en option, cet éclairage est généré pour la première fois par un anneau de lumière entourant entièrement les projecteurs.

Plus de place pour une ambiance premium

À l’intérieur du nouveau MINI Countryman, un net surplus d’habitabilité, une ambiance premium affinée et un concept de commande et d’affichage moderne incarnent les progrès liés au changement de génération. Le conducteur et le passager avant bénéficient d’une plus grande liberté de mouvement au niveau de la tête et des épaules; de plus, la plage de réglage des sièges s’est agrandie.

Le réglage électrique des sièges conducteur et passager avant avec fonction de mémoire côté conducteur sont disponibles en option.

Les montants de carrosserie étroits et l’assise surélevée optimisent la visibilité lors des manœuvres de stationnement. Trois places assises complètes occupent l’arrière du nouveau MINI Countryman. Les ouvertures des portes arrière plus grandes que celles du modèle précédent permettent un accès plus confortable. Tout comme la largeur de l’habitacle, l’espace aux jambes est devenu, lui aussi, nettement plus généreux.

Les nombreuses possibilités de rangement contribuent à une optimisation de la fonctionnalité. Aussi bien à l’avant qu’à l’arrière, des pochettes peuvent recevoir des bouteilles de boisson d’un litre. La console centrale complète qui se déploie jusqu‘au tableau de bord donne de la place pour un compartiment de rangement et deux porte-gobelets devant le sélecteur ou le levier de vitesses.

Le MINI Controller et la commande du frein de stationnement électrique sont également logés sur la console centrale. «L’habitacle du nouveau MINI Countryman souligne ses qualités de véhicule familial et principal. Et la valeur de l’habitacle a également nettement augmenté», déclare Julius Schluppkotten, chef de projet MINI Countryman.

Forme individuelle du cockpit

La forme individuelle du cockpit, qui se distingue par une structure horizontale claire, des lignes allongées et des surfaces généreusement dimensionnées met en exergue le caractère solide du nouveau MINI Countryman.

Le contour des sorties d’air frais reprend l’orientation verticale des éléments du design extérieur. Outre les matières haut de gamme et la finition précise, les éléments de commande modernes dont l’ergonomie a été optimisée contribuent à l’ambiance exclusive. L’instrument central typique de la marque est intégré dans le tableau de bord et cerclé d’un anneau à LED accompagnant.

Les situations de conduite et les réponses de commande par une mise en scène en couleurs. Il fait partie du pack MINI Excitement qui comprend également l’éclairage d’ambiance à LED et une projection du logo MINI sur le rétroviseur extérieur côté conducteur lors de l’ouverture et de la fourniture du véhicule.

Lancement sur le marché avec quatre moteurs

La nouvelle édition du MINI Countryman sera sur la ligne de départ avec une technologie de moteurs totalement nouvelle.

Quatre moteurs à essence et trois moteurs diesel bénéficiant de la technologie MINI TwinPower Turbo sont disponibles pour le lancement sur le marché :

MINI Cooper Countryman: moteur essence trois cylindres, cylindrée: 1 499 cm3, puissance: 136 ch (100 kW), couple max.: 220 Nm.

moteur essence trois cylindres, cylindrée: 1 499 cm3, puissance: 136 ch (100 kW), couple max.: 220 Nm. MINI Cooper S Countryman: moteur essence quatre cylindres, cylindrée: 1 998 cm3, puissance: 192 ch (141 kW), couple max.: 280 Nm.

moteur essence quatre cylindres, cylindrée: 1 998 cm3, puissance: 192 ch (141 kW), couple max.: 280 Nm. MINI Cooper D Countryman: moteur diesel quatre cylindres, cylindrée: 1 995 cm3, puissance: 150 ch (110 kW), couple max.: 330 Nm.

moteur diesel quatre cylindres, cylindrée: 1 995 cm3, puissance: 150 ch (110 kW), couple max.: 330 Nm. MINI Cooper SD Countryman: moteur diesel quatre cylindres, cylindrée: 1 995 cm3, puissance: 190 ch (140 kW), couple max.: 400 Nm.

La gamme est complétée par la première MINI avec moteur Plug-in Hybrid.

MINI Cooper S E Countryman ALL4: moteur essence trois cylindres, cylindrée 1 499 cm3, puissance: 136 ch (100 kW), moteur électrique synchrone, puissance : 88 ch (65 kW), puissance du système : 224 ch (165 kW), couple du système : 385 Nm. Une boîte Steptronic à 6 rapports est proposée pour le nouveau MINI Cooper Countryman en alternative à la boîte manuelle à 6 rapports de série. Une boîte Steptronic à 8 rapports est disponible en option pour le nouveau MINI Cooper S Countryman et le nouveau MINI Cooper D Countryman.

Sur le nouveau MINI Cooper SD Countryman, elle est disponible de série. La dernière génération de moteurs et de boîtes procure au nouveau MINI Countryman un tempérament plus fougueux et des performances routières nettement améliorées.

Doté de la boîte Steptronic à 8 rapports, le nouveau MINI Cooper S Countryman ALL4 abat ainsi le zéro aux 100 km/h en 7,2 secondes et donc en 0,9 seconde de moins que le modèle précédent correspondant. Malgré le gain sensible non seulement de sportivité, mais aussi de place, de confort et d’équipement, le rendement de toutes les variantes de moteur a été optimisé une nouvelle fois par rapport aux modèles précédents.

Suivant la motorisation, la réduction de la consommation peut atteindre 1,4 litre aux 100 kilomètres. Le leader en matière d’efficience parmi les variantes de modèle propulsées exclusivement par un moteur à combustion est le nouveau MINI Cooper D Countryman qui consomme 4,5 à 4,3 litres aux 100 kilomètres et dont les émissions CO2 sont de 118 à 113 grammes par kilomètre (valeurs selon le cycle de conduite européen, en fonction des dimensions de pneus choisies). Le nouveau MINI Cooper SE Countryman ALL4 doté du moteur Plug-in Hybrid réalise des valeurs encore plus basses.

Nouvelle transmission intégrale ALL4: rapide et précise, compacte et efficiente

Le nouveau MINI Countryman obtient d’excellentes valeurs d’efficience également en combinaison avec la transmission intégrale ALL4 qui est disponible sur demande pour toutes les variantes de moteur. La nouvelle version du système de transmission intégrale se démarque non seulement par des réactions rapides et précises aux changements de situations de conduite, mais aussi par une construction compacte et un taux de rendement intérieur élevé.

Il est constitué d’une unité de prise de force, appelée «Power-Take-Off», intégrée dans le différentiel avant, d’un arbre de transmission du couple menant à l’essieu arrière et d’un embrayage hang-on assurant un dosage exact de la transmission du couple sur les roues arrière.

La commande électronique du système est connectée au contrôle dynamique de la stabilité (DSC) et détecte ainsi à temps la nécessité d’adapter la répartition du couple. ALL4 optimise donc de cette manière aussi bien la motricité que la stabilité routière dans les conditions météorologiques et routières défavorables et également l’agilité dans les virages négociés à un rythme dynamique.

Électrique et électrisant : le MINI Cooper S E Countryman ALL4.

De plus, la nouvelle génération du nouveau MINI Countryman ouvre la voie à une joie au volant sans émissions locales. Le moteur Plug-in Hybrid du MINI Cooper SE Countryman ALL4 permet de conduire en mode électrique pur à une vitesse maximale de 125 km/h. Le déploiement de puissance spontané, durable et presque silencieux du moteur électrique contribue à une forme moderne et futuriste de la sensation karting typique MINI.

L’interaction précise entre le moteur électrique et le moteur à combustion du MINI Cooper S E Countryman ALL4 n’est pas moins fascinante. Le moteur électrique de 88 ch (65 kW) transmet sa puissance sur l’essieu arrière via un réducteur d’entrée alors qu’un moteur essence à trois cylindres qui délivre 136 ch (100 kW) et est combiné à une boîte Steptronic à 6 rapports entraîne les roues avant. Cette combinaison donne naissance à une transmission intégrale électrifiée contribuant à tout moment à une relation optimale entre la joie au volant et l’efficience. La consommation moyenne du MINI Cooper S E Countryman ALL4 déterminée dans le cadre du cycle européen est de 2,1 litres aux 100 kilomètres, ses émissions sont de 49 grammes par kilomètre.

Joie au volant sur mesure: régulation électronique de l’amortissement et modes MINI Driving

La conception de la suspension haute gamme du nouveau MINI Countryman combine le principe éprouvé d’un essieu monoarticulé à jambes de suspension à l‘avant et d‘un essieu arrière à bras multiples avec une construction optimisée au niveau du poids et de la rigidité et un tarage spécifique du modèle. Elle constitue la base pour des caractéristiques de maniabilité précises et d’une agilité maximale. Viennent s’y ajouter la direction électromécanique avec fonction Servotronic, des freins puissants et le contrôle dynamique de la stabilité DSC.

La dotation de série du nouveau MINI Cooper Countryman et du nouveau MINI Cooper D Countryman comprend des roues en alliage léger de 16 pouces, les autres variantes de modèle sont équipées de roues en alliage léger de 17 pouces.

Le programme des équipements optionnels contient d’autres roues en alliage léger jusqu’à 19 pouces. La régulation électronique de l’amortissement est offerte en option pour le nouveau MINI Countryman.

Pour les amortisseurs à régulation électronique, il est possible d’activer deux cartographies via les modes MINI Driving également en option.

Un rotacteur, situé à l‘embase du levier de commande des vitesses ou du levier de sélection, permet la sélection de la loi d’amortissement dans les trois modes MID, SPORT et GREEN. La sélection du mode influence les lois de l‘accélérateur et de la direction, le mode de conduite d’éléments de confort électriques ainsi que la sonorité du moteur et le dynamisme de commande de la boîte Steptronic suivant la motorisation et l’équipement.

Première : instrument central avec écran tactile.

La dotation de série du nouveau MINI Countryman comprend la radio MINI Boost avec un écran à 4 lignes logé dans l’instrument central et une fonction téléphone mains libres Bluetooth.

La radio MINI Visual Boost avec écran couleur 6,5 pouces, le système de haut-parleurs HiFi Harman Kardon, le système de navigation MINI et le système de navigation MINI Professional sont offerts en option. Quant au pack Wired avec système de navigation MINI Professional, il comprend, en plus du Touch Controller logé sur la console centrale, un écran tactile couleur 8,8 pouces dans l’instrument central avec une nouvelle conception graphique qui permet de sélectionner et de régler les fonctions par simple contact du doigt.

Enregistre la joie au volant sur les terrains difficiles : le compteur MINI Country

En combinaison avec le pack Wired et le système de navigation MINI Professional, il est possible d’utiliser une nouvelle fonction développée exclusivement pour le MINI Countryman qui fait ressortir les qualités multi-talent du nouveau modèle de manière à la fois innovante et divertissante. Le compteur MINI Country enregistre les trajets parcourus sur des terrains inclinés, accidentés, des chemins de terre ainsi que des routes et parcours enneigés. Dès que le nouveau MINI Countryman roule sur des terrains difficiles, le type et l’ampleur du défi que doit maîtriser le conducteur est visualisé sur le compteur de l’instrument central sous forme de graphiques.

«Le conducteur peut alors lire sur l’écran de bord pendant combien de temps et avec quelle intensité il a roulé sur de tels tronçons», explique Julius Schluppkotten, chef de projet MINI Countryman. L’analyse de la situation routière est effectuée sur la base de données fournies par l’appareil de contrôle DSC (contrôle dynamique de la stabilité).

Il est ainsi possible de calculer à quelle vitesse et avec quelle constance le nouveau MINI Countryman aborde le statut de «Street Cruiser » et ambitionne la catégorie «Cliff Champ».

Systèmes d’aide à la conduite, options haut de gamme pour un surplus e confort

La joie au volant distillée dans le nouveau MINI Countryman n’est pas seulement caractérisée par la variabilité, mais aussi par la sécurité et le confort, redevables aux systèmes d’aide à la conduite proposés de série et en option. L’alerte de collision avec fonction d’amorce de freinage de série peut être complétée par le système Driving Assistant, y compris régulation de vitesse active basée sur une caméra, avertisseur de présence de personnes avec fonction d’amorce de freinage, assistant feux de route anti-éblouissement et lecture des panneaux de signalisation. Sont disponibles en plus, le Park Distance Control, la caméra de recul, l’assistant de manœuvres de fonctionnement et l’écran d’affichage tête haute.

D’autres options sont, entre autres, une climatisation automatique bi-zone, un toit panoramique en verre et un système d‘alerte avec lampe d‘état à LED rouge intégrée dans l‘antenne de toit. Un crochet d‘attelage à rotule amovible est également disponible. Le poids remorquable autorisé se situe entre 1 500 et 1 800 kilogrammes suivant la motorisation.

La riche gamme de peintures extérieures, d’habillages de sièges et de surfaces d’habitacle permet de personnaliser le nouveau MINI Countryman en tenant compte du style individuel du conducteur.

La nouvelle option MINI Yours Interior Styles, disponible en trois variantes, souligne la forme expressive des habillages de porte par des inserts décoratifs illuminés indirectement. Le pack éclairage, disponible en option avec éclairage de l’habitacle à LED, et l’éclairage d’ambiance à LED, faisant partie de l’option Pack MINI Excitement et dont la couleur est modulable en continu, contribuent à une atmosphère d’ambiance particulière.

Nouveautés de MINI Connected: l’assistant de mobilité personnel et MINI Find Mate

Avec le lancement du nouveau MINI Countryman, l’interconnexion atteint une nouvelle dimension. En plus des fonctions bien connues du programme d’infodivertissement, MINI Connected revêt le rôle d’assistant de mobilité personnel qui aide également à planifier la mobilité en dehors du véhicule dans le cadre d’un concept intégral. MINI Connected permet l’intégration parfaite du véhicule dans la vie numérique du conducteur MINI via des points de contact, tels qu’Apple iPhone et Apple Watch sur la base d’une plateforme flexible, l’Open Mobility Cloud.

MINI Connected, l’assistant de mobilité personnel, qui est disponible à partir du mois d’octobre 2016 avec de nouveaux services innovants pour le conducteur MINI est au centre de l’interconnexion du nouveau MINI Countryman.

Cette panification individuelle de la mobilité permet au conducteur d’arriver à l’heure à ses rendez-vous et sans se stresser. En effet, la mobilité commence bien avant de monter dans le véhicule. MINI Connected informe le conducteur, par exemple, sur la base de données qu’il a entrées dans son calendrier et en tenant compte des infos trafic actuelles pour qu’il prévoie son heure de départ optimale. Les adresses et rendez-vous que le conducteur a déjà enregistrés sur son smartphone via MINI Connected sont transférés automatiquement dans le véhicule et il n’est pas nécessaire de les saisir une nouvelle fois dans le système de navigation.

De plus, MINI Connected peut mémoriser comme destinations favorites les trajets faits à maintes reprises et reconnaître les parcours réguliers comme la navette quotidienne du travail au domicile et prévenir le conducteur à temps des bouchons ou embouteillages éventuels.

Une nouveauté dans le domaine de l’interconnexion est le MINI Find Mate. Il fait partie du pack Wired et comprend des balises, dites tags, avec fonction de localisation sans fil qui peuvent être attachées à des objets fréquemment utilisés, sacs, valises, porte-clés ou sacs à dos par exemple.

Le conducteur peut ainsi constater ensuite, soit sur l’écran de bord du MINI Countryman, soit sur le smartphone l’emplacement de tous les objets reliés au MINI Find Mate qu’il ne veut oublier en aucun cas. Si la balise est reliée à Bluetooth, il est possible d’activer un signal acoustique dans le véhicule ou sur le smartphone qui aide à retrouver l’objet. Si la balise est hors de portée de Bluetooth, le conducteur qui le désire peut être conduit à l’endroit de la dernière connexion.

Le nouveau MINI Countryman: Consommation de carburant en cycle mixte: 7,0 – 2,1 l/100 km; émissions CO2 en cycle mixte: 159 – 49 g/km.

Remarque: Toutes les valeurs de performance, de consommation et d‘émissions mentionnées dans ce communiqué de presse sont données à titre provisoire.