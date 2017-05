Tabarka-TIFAD 2017 : Nécessité de renforcer la coopération interafricaine

Près de 300 chefs d’entreprise, investisseurs et hommes d’affaires africains et internationaux intéressés par le développement et la promotion des relations commerciales, économiques et touristiques en Afrique, s’étaient réunis à la deuxième édition du Forum international de Tabarka sur le développement africain “TIFAD 2017”, dont les travaux (du 27 au 30 avril).

Les participants ont évoqué les moyens de renforcer la coopération interafricaine et d’initier des projets de partenariat entre les opérateurs et acteurs économiques africains et les investisseurs internationaux.

Ils ont affirmé que le continent africain recèle de nombreuses ressources et réserves naturelles qui demeurent inexploitées, soulignant que ce Forum constitue une occasion pour tirer profit des opportunités d’investissement disponibles, identifier de nouveaux partenariats et soutenir les échanges multiples notamment dans des secteurs stratégiques tels que l’agriculture, l’agro-alimentaire, le tourisme médical, le transport et les TIC.

Le forum a comporté plusieurs conférences plénières, sectorielles, fonctionnelles et tables rondes portant sur divers thèmes tels que “les Défis de financement et de développement en Afrique”, “le Tourisme médical et le transport aérien en Afrique” et “Rôle des diasporas dans le développement africain” ainsi que des rencontres B2B pour la présentation et la mise en valeur des projets d’investissements, lit-on sur la page officielle du Forum.

Le président de la Chambre de commerce et d’industrie tuniso-japonaise (CCITJ), Hédi Ben Abbes, a indiqué, au correspondant de la TAP, que plusieurs sociétés tunisiennes ont réussi, pendant ces dernières années, à intégrer le marché africain qui offre de multiples opportunités d’investissement et de réalisation de partenariats surtout que la Tunisie est devenue la première destination du tourisme médical en Afrique, appelant le gouvernement à mettre en place des “garanties logistiques” pour encourager les entreprises.