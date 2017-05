Consommation : Chahed promet une baisse des prix pendant le mois de ramadan

Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a promis que les prix des produits de consommation (légumes, fruits et viandes) vont baisser pendant le mois de ramadan afin d’être à la portée du citoyen.

Lors d’une visite, dimanche 30 avril, au Marché central de Tunis, Chahed a indiqué que malgré une tendance à la baisse des prix ces derniers temps, la semaine écoulée a été marquée par la mise en oeuvre de plusieurs mesures visant à réduire davantage les prix des légumes, des viandes et des œufs, à garantir un approvisionnement régulier du marché et à renforcer le contrôle.

Il a ajouté que les efforts se poursuivront pour adapter les prix des produits de consommation au pouvoir d’achat du citoyen, annonçant une réunion au courant de la semaine prochaine avec les responsables des grandes surfaces pour examiner les moyens de faire baisser les produits alimentaires.

A cette occasion, un grand nombre de citoyens ont fait part au chef du gouvernement de leur mécontentement face à la hausse continue des prix des légumes, fruits, viandes et poissons ainsi que des abus commis par certains commerçants (fraudes et augmentation anarchique des prix), appelant à renforcer le contrôle des marchés, à sanctionner les contrevenants et à faire baisser les prix.

De leur côté, les commerçants du marché central ont signalé que le nombre des clients a largement baissé par rapport à avant en particulier les dimanches, estimant que cela est dû à la prolifération des marchés anarchiques et à la hausse des prix outre les aspects polluants dans le marché.

Les commerçants ont aussi dénoncé le phénomène de spéculation concernant certains produits et les défaillances des circuits de distribution.