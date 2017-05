Echanges commerciaux : Forte hausse des importations (1er trimestre 2017)

Les exportations ont baissé en volume de 3,3% (prix constants ), au cours du 1er trimestre 2017 par rapport à la même période en 2016, contre une hausse des importations de 5,8%, selon une note publiée par l’Institut national de la statistique (INS).

Au niveau de prix, les exportations ont augmenté de 11,1%, et les importations de 13,7%. En valeurs courantes, les exportations se sont montées à 7,533 milliards de dinars, en hausse de 7,4% alors que les importations ont atteint 11,411 milliards de dinars, marquant une progression beaucoup plus importante de 20,3%.

Hors énergie, les prix ont augmenté à l’export de 10,1% et à l’import de 9,7%. En effet, de Janvier à Mars 2017, les prix de l’énergie ont enregistré des hausses de l’ordre de 19,6% à l’export et de 52,2% à l’import.

Une analyse sectorielle révèle une baisse des exportations en volume enregistrée au niveau des secteurs de l’énergie (-52,3%) et des mines, phosphates et dérivés (-24,7%). En revanche, le secteur de l’industrie mécanique et électrique a enregistré en volume une hausse de l’ordre de 4,4%.

Concernant les importations, l’évolution en volume est marquée par une hausse aux niveaux des secteurs des mines, phosphates et dérivés (+21,5%), du textile, habillement et cuir (+5,5%) et de l’ agriculture et des industries agroalimentaires (+14,8%).