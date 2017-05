Le ministère de l’Agriculture va accompagner la femme agricultrice dans les expositions 

Le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Samir Taieb, a annoncé, dimanche 30 avril, que son département appuiera la femme agricultrice pour qu’elle puisse se déplacer et participer aux expositions dans le dessein de commercialiser ses produits agricoles de bonne qualité et améliorables.

S’enquérant sur l’activité du point de vente et d’exposition des produits des femmes rurales, situé sur la route Kheniss (à Monastir), le ministre a rappelé que la mise en place de cet espace, premier du genre, s’inscrit dans le cadre de l’application de la décision prise par son département stipulant l’impérative pour tous les commissariats régionaux au développement agricole, dans les différents gouvernorats du pays, d’ouvrir un point de vente des produits de la femme agricultrice.

Lors d’une visite effectuée à la station d’appui de Monastir, placée sous la tutelle du Commissariat régional au développement agricole de Monastir, Taieb a annoncé que cette station sera rattachée au centre technique des cultures protégées et géothermiques de Gabès.

Le ministre avait rappelé, dans une déclaration à la presse, en marge de sa participation à la journée de sensibilisation régionale sur la rationalisation de la consommation de l’eau, au palais des sciences à Monastir, que son département œuvre avec les deux ministères de l’Education et de la Santé pour la connexion des écoles implantées dans des régions lointaines au réseau de l’eau potable, réitérant l’impératif de rationaliser la consommation de l’eau.