Tenue de la “Semaine parlementaire tunisienne” à Bruxelles, du 2 au 4 mai 2017

La semaine parlementaire tunisienne organisée à l’initiative du Parlement européen démarre mardi 2 mai et se poursuivra jusqu’au 4 à Bruxelles. Au cours de cette manifestation, le président de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP), Mohamed Ennaceur rencontrera le président du Parlement européen, Antonio Tajani. Il prononcera, également, un discours devant l’Assemblée générale du Parlement européen.

Cette visite a pour objectif de promouvoir l’image de la Tunisie, de renforcer le soutien de l’Europe au pays et de faire connaitre l’expérience démocratique tunisienne et ses acquis dans le domaine politique et la transition démocratique. Cette visite sera également l’occasion d’encourager les touristes à venir en Tunisie et d’impulser le rythme de l’investissement.

Mohamed Ennaceur sera accompagné par une délégation regroupant des membres du bureau de l’ARP, les président des blocs parlementaires, les présidents des commissions parlementaires permanentes, les députés des circonscriptions de l’étranger et des membres de la commission parlementaire tuniso-eurpéenne présidée par le député Fadhel Omrane.

Rappelons que le président de la République Béji Caïd Essebsi a effectué, en novembre dernier, une visite de deux jours à Bruxelles axée sur les relations entre la Tunisie et l’Union Européenne et l’examen de la situation régionale et internationale.