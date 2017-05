Réconciliation économique : Vers la constitution d’un front commun de partis politiques contre le projet de loi

Le secrétaire général du Parti Républicain (Al-Joumhouri), Issam Chebbi, a indiqué que sept partis politiques refusant le projet de loi sur la réconciliation économique et financière tiendront, mardi 2 mai, une réunion de concertation.

Dans une déclaration, lundi, à l’Agence TAP, Issam Chebbi a ajouté que la réunion sera consacrée à “des concertations préliminaires pour la formation d’une coalition politique et civile” contre le projet de loi sur la réconciliation économique et financière, et ce après la reprise de son examen par la commission de législation générale de l’Assemblée des représentants du peuple.

Ces partis sont Al-Joumhouri, Al-Massar, le Front populaire, le Courant démocrate, Ettakatol, le mouvement Echaab et l’Alliance démocratique.

La Commission parlementaire de la législation générale avait auditionné, mercredi dernier, le directeur du cabinet du président de la République, Slim Azzabi, sur le projet de loi organique relatif à la réconciliation économique et financière.

Ce projet de loi suscite depuis sa proposition par la Présidence de la République, en juillet 2015, une grande polémique.

Une marche de protestation a été organisée, samedi dernier, à l’avenue Habib Bourguiba, à Tunis, contre le projet de loi sur la réconciliation économique et financière. Les participants ont réaffirmé leur opposition catégorique au projet de loi sur la réconciliation qui, ont-ils dit, constitue une violation de la Constitution, de la loi sur la justice transitionnelle et du processus d’établissement de la vérité.