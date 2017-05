L’ONA organise un débat autour de l’enseignement supérieur et l’artisanat 

Une conférence sur “l’enseignement supérieur et l’artisanat: des opportunités prometteuses d’investissement et d’emploi”, se tiendra, jeudi 4 mai, à l’initiative de l’Office national de l’artisanat (ONA), dans le cadre de la 34ème édition du Salon de la création artisanale qui se tient, du 28 avril au 7 mai 2017, au Parc des expositions du Kram.

L’objectif de cette rencontre est d’ouvrir le dialogue entre l’université et la profession afin de créer des synergies entre les deux et promouvoir le secteur de l’artisanat, développer les programmes de formation universitaires et les adapter à la demande. Il s’agit également d’encourager l’initiative privée, accompagner et accroître les stages professionnels des étudiants.

Le taux des jeunes diplômés qui travaillent dans le secteur de l’artisanat n’a pas dépassé 10% du total des artisans inscrits au registre de l’artisan, en 2015, en dépit de la réussite de la majorité des jeunes diplômés promoteurs à développer un produit à forte valeur ajoutée.

Le 34ème Salon de la création artisanale a regroupé, cette année, 1500 artisans et devrait enregistrer 140 mille visiteurs, selon l’ONA.