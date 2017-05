Bientôt une plateforme open data transport 

“Un open data transport sera bientôt mis en place et d’ores et déjà quatre applications mobiles transports ont été mises en place avec l’Unité de l’administration électronique”, a fait savoir, samedi 2*9 avril, à Hammamet, Montacer Hassani, directeur général au ministère du Transport.

Prenant part à la 4ème édition de la quatrième conférence internationale sur l’e-gouvernance EGOV 2017, qui se tient du 28 au 30 avril 2017, à Hammamet à l’initiative de l’association TMSS (Association tunisienne des sciences de management), sur le thème “Villes intelligentes et systèmes d’information”, il a affirmé que “la mise en place de systèmes de transport intelligents, constitue un axe principal de la stratégie du ministère du Transport, prévue par le plan de développement 2016-2020”. Et d’ajouter que les systèmes de transport intelligents doivent être au cœur de toute stratégie de développement du secteur des transports, étant donné leur capacité à promouvoir la compétitivité et l’attractivité du transport en commun, à améliorer la qualité des services, à diminuer la consommation de l’énergie et à optimiser l’offre en vue de répondre à l’accroissement de la demande.

Parmi les projets lancés par le ministère du Transport dans ce sens, Hassani a également cité “la mise en place d’un système d’Information voyageurs et de billetterie interopérable. Dans ce cadre, l’intégration des systèmes billettiques (carte magnétique, carte à puce…) dans le Grand Tunis, constitue une priorité pour le ministère. “Une étude tarifaire pour le Grand Tunis financée par l’AFD est également en cours”, a-t-il dit.

Toutefois, a-t-il déploré, “les textes législatifs régissant les transports sont très anciens. Aucune trace d’une quelconque possibilité de migrer vers les systèmes intelligents de transports n’y est présente. Et c’est la raison pour laquelle, il faut créer du lobbying dans l’objectif de mettre la pression sur les décideurs pour qu’ils s’inscrivent dans le ” smart ” et révisent les textes dans ce sens”.