Tunisie – Nomination : Le nouveau gouverneur de Tataouine se met au travail

Fraîchement nommé à la tête du gouvernorat de Tataouine, Mohamed Ali Barhoumi a prêté serment, samedi 29 avril, devant le président de la République, Béji Caïd Essebsi.

Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a nommé Mohamed Ali Barhoumi, gouverneur de Tataouine, et Mohamed Cherif, premier délégué du gouvernorat. Ces nominations interviennent deux jours après la visite du chef du gouvernement dans ce gouvernorat en proie à une vague de protestations depuis des semaines.

La visite jeudi dernier de Youssef Chahed à Tataouine est survenue en concomitance avec une grève générale décidée par la coordination des jeunes protestataires.

En sit-in depuis 23 avril dernier dans la région de Kamour, principal point d’accès aux gisements pétroliers dans le désert tunisien, pour empêcher les poids lourds et les voitures des sociétés pétrolières de rejoindre ou de quitter les champs de pétrole, ces jeunes réclamaient leur droit à l’emploi et au développement et un engagement du gouvernement à améliorer le niveau de vie dans la région.