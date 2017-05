Ministère de l’Industrie et du Commerce  : feu vert à deux franchises

Zied Laadhari, ministre de l’Industrie et du Commerce, a donné, par décisions en date du 7 avril 2017, son aval aux contrats d’exploitation de deux marques étrangères au profit de deux entreprises tunisiennes.

Le premier, conclu entre la société «Jihen Deco» et la société française “Carré Blanc Distribution SAS” et concerne la marque «Carré Blanc» (tapisserie et article de décors).

Le second lie les sociétés tunisienne “SARL FORME ZISKA” et canadienne «6751245 INC Canada» et porte sur l’exploitation de la marque «Femme en forme“.