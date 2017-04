Fadhel Abdelkefi : Le taux d’investissement s’est Ã©levÃ© Ã  18% au cours du 1er trimestre 2017

“Les indicateurs économiques se sont améliorés au cours du premier trimestre 2017”, a fait savoir, vendredi, au Palais du gouvernement à la Kasbah, le ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, Fadhel Abdelkefi, lors d’une conférence de presse, tenue à l’issue d’un conseil des ministres.

Il a évoqué, à ce propos, l’évolution de 46% des résultats du phosphate en comparaison avec la même période de 2016, en plus de la croissance du secteur touristique de 34% et l’établissement du taux d’inflation à 4,8%.

Abdelkefi a ajouté que le taux d’investissement direct en Tunisie a grimpé de 18% dont 66% dans le secteur industriel, relevant l’augmentation significative du rythme des exportations.

Il a rappelé les dispositions positives de la loi sur l’investissement, ce qui a permis, selon, ses dires, de supprimer 49 autorisations et de créer un guichet unique, mettant en relief la relation directe entre la stabilité sécuritaire et sociale et la reprise du rythme de l’investissement.

Il a également évoqué la réponse positive du Fonds monétaire international (FMI) s’agissant de la deuxième tranche du crédit, lequel, a-t-il dit, sera le feu vert pour tous les principaux bailleurs de fonds, à l’instar de la Banque européenne d’investissement (BEI), de la Banque européenne de reconstruction et de développement (BERD), de la Banque mondiale (BM), rappelant la signature de deux contrats avec le Fonds arabe et la BM dans le domaine de l’agriculture, dans le cadre du suivi des conclusions de la Conférence internationale Tunisie 2020.