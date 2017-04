Démarrage à Hammamet des travaux de la conférence “EGOV Tunisie 2017”

Les travaux de la conférence “EGOV Tunisie 2017”, qui s’intéresse à l’étude de la gouvernance dans le cadre des nouveaux systèmes d’information appuyant les villes intelligentes (Smart Cities), ont démarré vendredi 28 avril et se poursuivront pendant trois jours.

Plusieurs chercheurs, universitaires de Tunisie, du Mexique et de pays européens, outre des représentants de la société civile et de l’administration publique, prennent part à cette manifestation.

Le président du comité d’organisation, Ahmed Ferchichi, a déclaré à TAP que cette manifestation scientifique constitue une opportunité pour sensibiliser quant à l’importance de bien se préparer à la construction des villes intelligentes. “Les gouvernements ainsi que les décideurs sont appelés à œuvrer en vie d’intégrer les innovations technologiques dans la vie quotidienne du citoyen et d’en tirer profit”, a indiqué le responsable. La ville intelligente est essentiellement une ville moderne, développée et multidimensionnelle (volets organisationnel, politique, économique et environnemental).

C’est aussi une ville qui utilise les technologies de la communication et de l’information en vue d’améliorer la qualité de vie des citoyens à travers l’accès à des services et des équipements de haute qualité technologique, a-t-il encore fait savoir.

Le responsable a estimé que l’évocation de la ville intelligente pose essentiellement des concepts qui concernent la gouvernance ouverte et intelligente basée sur la concrétisation des principes de transparence lors du traitement de l’information liée à la gestion de la ville et la garantie des services dont le citoyen a besoin.

Pour Ferchichi, les concepts de villes intelligentes ne doivent pas être adoptés seulement au niveau de la capitale et des grandes villes. Il s’agit d’adopter un schéma de développement innovant au niveau de toutes les régions du pays, appelées (chaque région) à élaborer son plan de développement urbain, environnemental et stratégique, tout en prenant en considération le fait qu’elles sont en train de bâtir de nouvelles villes intelligentes.