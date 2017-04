L’utilisation des véhicules administratifs est désormais sanctionnée par une amende de 20 dinars

Un conseil des ministres, tenu vendredi 28 avril au Palais du gouvernement à La Kasbah, a adopté l’arrêté gouvernemental relatif au contrôle de l’utilisation des voitures administratives circulant sur les routes et décidé d’une amende d’un montant de 20 dinars dont les contrevenants devront s’acquitter lors de l’opération de contrôle, et ce parallèlement à une sanction administrative.

Le ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières a indiqué, dans un communiqué, que cette mesure s’inscrit dans le cadre de la lutte contre toutes les formes de corruption et de gaspillage des deniers publics ainsi que l’enracinement des principes de la bonne gouvernance et de la gestion rationnelles des ressources publiques, adoptés par le gouvernement d’union nationale.