Les mesures annoncées par Chahed en faveur de Sfax suivies au niveau régional et central 

Les projets et mesures annoncés au profit du gouvernorat de Sfax par le chef du gouvernement, les 20 et 21 avril, font l’objet d’un suivi au double niveau régional et central par une cellule de suivi créée au sein du gouvernement. C’est ce qu’a indiqué le gouverneur de Sfax, Slim Tissaoui, vendredi 28 avril. “Le conseiller du chef du gouvernement chargé de suivre les programmes de développement dans les régions, Houssem Ben Mahmoud, a entamé sa mission qui porte sur les différentes décisions prises dans les domaines de l’environnement, du développement et des affaires sociales et culturelles”, a-t-il précisé.

Dès la première semaine de mai, se tiendra une réunion de suivi conformément à un calendrier préétabli. La mise en place du projet de création d’une bibliothèque numérique sera l’un des premiers projets qui sera lancé dans les six prochaines semaines après le règlement de la question du paiement du bureau d’études.

La coordination entre la région et le centre dans la répartition des rôles en matière de suivi sera menée alternativement, selon la nature du projet alors que les réunions de suivi régional seront tenues selon les secteurs. Les responsables régionaux effectueront le déplacement dans la capitale lorsqu’il s’agira de réunions de suivi central.

Slim Tissaoui a estimé que la détermination de délais pour tous les projets et les décisions est de nature à renforcer la confiance à l’égard de l’action gouvernementale, précisant qu’un train de mesures sont programmées pour 2017 et 2018 alors qu’autres mesures sont programmées durant le plan de développement.

Concernant la suspension des travaux du nouveau hôpital universitaire, réalisé par une société chinoise, en raison des protestations des ouvriers tunisiens, le gouverneur de Sfax a précisé que le problème dont les autorités s’emploient à régler réside dans l’incapacité des ouvriers à suivre le rythme de travail de la société marqué par le sérieux, l’efficacité et le respect des délais.

“Cette société est l’une des plus grandes sociétés chinoises en matière de construction d’ouvrages et on s’est entretenu avec ses responsables au sujet de sa participation à la mise en place de grands ouvrages qui seront lancés à Sfax, notamment les projets de Taparura, de la cité sportive et du métro léger”, a-t-il expliqué.

Cette firme devrait présenter prochainement ses propositions pour la réalisation de ces projets.

