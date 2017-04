Afrobasket-2017 : L’Angola refuse d’abriter le tournoi

L’Angola n’accueillera pas le Championnat d’Afrique de basket-ball senior masculin (Afrobasket-2017), a annoncé jeudi le secrétaire général de la Fédération angolaise de basketball (FAB), Nelson Sardinha.

“La FIBA Afrique avait proposé à l’Angola l’organisation de la compétition continentale, en remplacement du Congo, lors du congrès tenu la semaine dernière à Bamako (Mali), mais cette proposition a été rejetée par le ministère angolais de la Jeunesse et des Sports, alléguant qu’en août prochain le pays organisera des élections générales”, a indiqué Nelson Sardinha, dans une déclaration à l’Agence de presse locale (Angop).

Le secrétaire général de la FAB a ajouté que l’organe directeur du basket-ball continental s’était “précipité dans la diffusion de l’information, vu qu’il n’avait aucune confirmation du gouvernement angolais”.

“Nous avons reçu la proposition et on disposait de 10 jours pour répondre, vu qu’on devait la présenter à l’Etat, mais en tenant compte de la nécessité de combler le vide sur son site officiel, et avec un certain optimisme, la FIBA Afrique a mis l’information sur la page sans la confirmation de l’Angola”, a-t-il précisé.

L’Afrobasket-2017 est prévu du 19 au 30 août et la tenue de l’élection générale en Angola sera le 23 août.

L’Angola, le pays le plus titré en basket (11 des 28 titres mis en jeu depuis la 1re édition), avait déjà organisé l’Afrobasket en 1989, 1999 et 2007.

L’Afrobasket-2017 devait avoir lieu à Brazzaville, avant que le Congo ne se désiste la semaine dernière de l’organisation évoquant des “difficultés économiques et sociales”.

Durant deux semaines, la FIBA Afrique a tenté de faire revenir le Congo sur sa position. En vain. L’équipe du Congo est donc écartée du tournoi et la fédération sanctionnée lourdement financièrement.

La Tunisie, hôte du dernier Afrobasket, avait également proposé ses services en déposant sa candidature vendredi passé.

Lire aussi: FIBA Afrique : C’est l’Angola qui organisera l’Afrobasket-2017

Les pays qui prendront part à ce rendez-vous continental sont la Tunisie, le Nigeria (tenant du titre), l’Angola, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, la République Démocratique du Congo, l’Egypte, le Mali, le Maroc, le Mozambique, le Sénégal, l’Ouganda et l’Afrique du Sud, alors que la Guinée et le Rwanda qui ont bénéficié d’une Wild Card (invitation). Un pays reste à désigner en remplacement du Congo.