Après “Tunisie Passion”, Orange Tunisie lance l’application “Artisans d’Art”

Au cours d’une cérémonie organisée à la Médina de Tunis, dans les décors de l’authentique Fondouk El Attarine, Orange Tunisie et l’ONG tunisienne Action Associative ont lancé jeudi 27 avril la plateforme numérique Artisans d’Art, destinée à la promotion du métier d’artisan et des produits du terroir tunisien.

Née d’une collaboration fructueuse entre le centre technologique d’Orange Tunisie – Orange Developer Center et Action Associative, Artisans d’Art est une plateforme numérique qui regroupe maîtres artisans et jeunes créateurs tunisiens et qui se veut être la référence du savoir-faire artisanal et ancestral, riche et varié, transmis de père en fils. Artisans d’Art a pour ambition de devenir le marketplace incontournable pour la promotion des artisans de tous horizons et des petits métiers en voie de déperdition.

Mettant ainsi le meilleur de l’artisanat tunisien et des produits du terroir à portée de main, Artisans d’Art est à la fois une application mobile et un portail web, tous deux accessibles gratuitement. A ce jour, près de 500 artisans tunisiens y sont répertoriés – sans aucune contrepartie financière – et ont été sélectionnés selon la qualité de leurs produits. 54% sont en régions et 46% sur le Grand Tunis, 60% sont des femmes et 40% des jeunes créateurs de moins de 35 ans : ces chiffres témoignent à la fois du fort engagement d’Orange Tunisie et d’Action Associative en faveur de la promotion des femmes artisanes et de leurempowerment mais également de leur engagement à développer une solution technologique innovante et attrayante pour encourager les jeunes à s’orienter vers les métiers de l’artisanat, du reste très porteurs.

Ouvrant la cérémonie, Thierry Millet, Directeur Général d’Orange Tunisie, s’est dit « très satisfait du résultat de la plateforme Artisans d’Art. Un résultat qui est « dû avant tout au travail des artisans et créateurs eux-mêmes, aux jeunes développeurs du centre technologique d’Orange Tunisie qui ont su les mettre en valeur et à l’effort sur le terrain d’Action Associative »…Et « cette alchimie a pu se réaliser grâce à un vrai partenariat franc et durable entre nous tous », a-t-il reconnu. Thierry Millet a également précisé que lorsque « le numérique est bien conçu et qu’il reste au service de l’Homme, il peut donner quelque chose d’exceptionnellement beau, comme c’est le cas pour Artisans d’Art. ».

Pour Kouraich Jaouahdou, Président de l’Action Associative, « le projet Artisans d’Art a été imaginé et mis en œuvre pour faciliter le développement commercial de centaines d’artisans qui, malgré leur formation technique et leur savoir-faire exceptionnel, manquent de possibilités pour écouler leurs produits et faire connaitre leurs créations…Nous sommes convaincus que notre partenariat avec Orange Tunisie va d’abord faciliter l’accès au marché pour ces artisans ensuite assurer la durabilité de certains métiers de notre artisanat », a-t-il rajouté.

Quant à Asma Ennaifer, Directrice des Relations Extérieures, RSE et Innovation, elle a déclaré : « Nous avons fait en sorte que les artisans et artisanes soient la pierre angulaire de cette plateforme et les mettre en avant est essentiel car c’est bien grâce à eux qu’une partie de notre patrimoine et identité nationale est si jalousement préservée. Mieux encore, l’innovation dans le secteur de l’artisanat se fait de plus en plus ressentir grâce aux jeunes talents qui émergent et qui commencent même à créer des marques reconnues à l’échelle internationale. Là où nous pouvons mettre notre expertise technologique à disposition, nous n’hésiterons pas à le faire et dans le cas d’Artisans d’Art, nous voulons soutenir davantage ce patrimoine authentique et cet élan de créativité et créer de la valeur sociale et économique partagée par tous ».

Sur le plan technique, les artisans sont mis en avant et répertoriés sur la plateforme www.artisansdart.tn et sur l’application mobile Artisans d’Art – disponible sur Android et iOS – à travers une fiche détaillée qui comprend un texte de description, une galerie de photos/vidéos pour présenter leurs produits et savoir-faire. C’est donc une véritable vitrine numérique qui leur permettra d’exposer leurs produits mais aussi de récolter les avis des utilisateurs grâce à un système de notes et de likes similaire à la logique des réseaux sociaux. Les utilisateurs peuvent non seulement partager les fiches des artisans et leurs produits sur les réseaux sociaux avec leurs commentaires et avis mais également contacter directement les artisans pour commander et acheter leurs produits. Ils pourront même bénéficier de promotions exceptionnelles.

Au final, Artisans d’Art permet donc de créer des opportunités d’affaires entre artisans et clients et de rapprocher l’utilisateur des créateurs et artisans à travers des fonctionnalités comme la prise de contact instantanée par téléphone ou par messagerie ainsi que la géolocalisation qui facilite l’accès aux commerces et ateliers. D’autres fonctionnalités ont été conçues pour rendre la navigation intuitive et pour permettre aux utilisateurs de tirer le plus grand profit d’un contenu riche et mis à jour en permanence, comme par exemple les évènements en relation avec le secteur de l’artisanat ou encore l’activité des associations et divers collectifs qui œuvrent pour la promotion de ces métiers.

