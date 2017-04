La campagne nationale de la visite technique des véhicules agricoles démarre le 3 mai à Sfax

La campagne nationale de la visite technique des véhicules et tracteurs agricoles relevant de l’Agence technique des transports terrestres (ATTT) démarrera le mercredi 3 mai 2017 à Sfax, et englobera toutes les délégations en relevant et se poursuivra jusqu’au 22 mai 2017.

L’Agence organisera cette campagne sous le signe “Une bonne saison sans accidents” avec pour objectif de garantir la sécurité des utilisateurs de ces véhicules, la récolte agricole et le parc, comptant en cela sur la coopération des propriétaires des véhicules en vue d’assurer la réussite de cette campagne.

L’Agence appelle les utilisateurs des véhicules et tracteurs agricoles à se diriger vers les points figurant sur le calendrier cité afin de les soumettre à la visite technique, aux dates prévues.

Voici le calendrier du programme de la campagne nationale des véhicules et tracteurs agricoles dans le gouvernorat de Sfax pour l’année 2017:

Délégation Date Lieu Heure

Tyna 03 mai 2017 Complexe laitier d’El Hajeb 08h

AgareB 04 mai 2017 devant le Mausolée Sidi Agareb 08h

Skhira 08 mAI 2017 Cellule de la vulgarisation agricole 08h

Sakiet Eddayer 09 mai 2017 Centre Sebai 08h

El Hancha 10 mai 2017 marché hebdomadaire 08h

Mahres 11 mai 2017 marché hebdomadaire 08h

Sfax sud 13 mai 2017 marché ezzaytoun 08h

Sakiet Ezzit 15 mai 2017 près du siège de l’union régionale 08h

de l’agriculture

El Amra 16 mai 2017 Cellule de la vulgarisation 08h

agricole

Jbeniana 16 mai 2017 Salle de sport couverte 08h

Menzel Chaker 17 MAI 2017 Cellule de la vulgarisation 08h

agricole

El Ghriba 18 mai 2017 Cellule de la vulgarisation 08h

agricole

Bir Ali 22 mai 2017 marché des ovins 08h