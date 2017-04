La COTUNACE sacrée “Meilleure compagnie d’assurance-crédit en Tunisie”

La Compagnie tunisienne d’assurance pour l’exportation “COTUNACE” a remporté le prix de la “Meilleure Compagnie d’Assurance Crédit en Tunisie pour l’année 2017”.

La PDG de la COTUNACE, Souheila Chabchoub, a indiqué dans une interview accordée à l’Agence TAP que la compagnie a été classée par “Global Banking & Finance Review”, magazine londonien spécialisé dans le secteur financier et fournissant des informations à jour, des analyses et des opinions relatives au secteur financier (banques, assurances et institutions financières).

Elle a précisé que le classement de la COTUNACE est basé sur plusieurs indicateurs, comme la part de la société dans le marché laquelle dépasse 80%, une croissance remarquable du chiffre d’affaires, en 2016, estimée à 13% malgré la conjoncture économique difficile sur le plan national et international.

Et d’ajouter que le résultat technique de la compagnie a presque doublé pour atteindre 1,5 million de dinars(MD), indiquant que la COTUNACE n’a pas enregistré un chiffre pareil depuis sa création en 1985.

Le résultat comptable a atteint, en 2016, environ 2,7 MDT, enregistrant, ainsi, une baisse de 35%. Ces résultats tournaient autour de 0,7 million de dinars avant l’année 2011.

La PDG de la COTUNACE a, en outre, expliqué que ce résultat positif enregistré est le fruit d’une stratégie dynamique de développement adoptée par la compagnie, depuis 2012, qui est axée principalement sur l’innovation continue des produits d’assurances (une moyenne de deux nouveaux produits par an) , mais aussi, sur une politique commerciale audacieuse et efficace .

Elle a affirmé l’engagement de la COTUNACE à poursuivre ses efforts pour consolider les exportateurs et les entreprises tunisiennes.