Monastir abrite un congrès international de phytothérapie 

Sous le thème “La plante médicinale dans le système de santé”, se tient le deuxième congrès international de phytothérapie du 29 avril au 1er mai à Monastir avec la participation de spécialistes de Tunisie, Algérie, Maroc, Guinée, France, Inde et de l’Organisation mondiale de la santé, indique Rachid Chemli, président dudit Congrès.

Les travaux de ce congrès, organisé par la Faculté de Pharmacie de Monastir, l’Association Tunisienne des Plantes Médicinales et l’Université de Monastir, sont axés sur trois thèmes, à savoir “la plante médicinale: tradition et recherche”, “le médicament à base de plantes”, “l’approche et la pratique de la phytothérapie”. Au programme également une table ronde sur “La plante médicinale: culture, transformation et contrôle qualité”, a précisé le président du Congrès.

Les communications porteront notamment sur “la stratégie de l’OMS pour la médecine traditionnelle 2014-2023”, “la médecine traditionnelle en Afrique: recherche et valorisation”, “la médecine traditionnelle en Inde: recherche et valorisation”, “la pharmacovigilance des produits de phytothérapie”, “les stratégie de la recherche sur les plantes aromatiques et médicinales en Tunisie”, “l’action thérapeutique du totum (molécules actives) de la plante médicinale”, “les fondements de l’Endobiogénie et l’approche du traitement en phytothérapie”.