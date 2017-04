Tunisie Telecom sponsor de lâ€™Ibedroid Challenge Ã  Bizerte

Tunisie Telecom poursuit son implication et son appui aux initiatives des jeunes, notamment les étudiants, dans le domaine de l’IT.

La dernière action de l’opérateur des télécommunications a concerné la sponsorisation de la 2ème édition de l’événement «Ibedroid Challenge», organisé par l’ISET de Bizerte, du 20 au 22 avril 2017 à Menzel Abderrahmen.

L’événement a constitué une occasion pour les étudiants de vivre un important challenge pendant 48h non-stop pour la création des applications mobile et web, mais aussi pour assister à des conférences et autres workshops traitant des sujets d’actualité, à l’instar du Big Data, sécurité web, Cloud… et l’Internet des objets.

A l’occasion, Tunisie Telecom a offert des terminaux aux 3 meilleurs développeurs des applications sélectionnés par les membres du jury.