Bourse de Tunis : Le Tunindex clôture la séance du jeudi dans le vert

La Bourse de Tunis clôture la séance de Jeudi sur un gain de 0.16% à un niveau de 5 669.72 points dans un volume total de 3.376 MTND.

Le plus fort volume a été enregistré par SFBT qui s’est négocié à 21.20 TND drainant 0.762 MTND de ses capitaux, soit une performance de 0.47%.

A la hausse, ELECTROSTAR, signe une hausse de 5.92% à 3.76 TND, suivie par SIPHAT qui réalise une hausse de 2.99% à 6.88 TND. La société SPDIT gagne quant à elle 2.50% à 8.20 TND.

Egalement dans le vert, TAWASOL GROUP HOLDING grimpe de 1.96% à 0.52 TND, suivie par EURO-CYCLES qui enregistre un gain de 1.72% à 34.82 TND.

Dans le rouge, SOKNA lâche 3% à 3.88 TND tout comme SERVICOM qui dégringole de 2.96% à 8.17, suivie par SOTEMAIL qui enregistre une chute de 2.96% à 1.31 TND.

Egalement à la baisse, POULINA GROUP HOLDING et SOTETEL dévissent respectivement de 2.94% et 2.83% à 7.57 TND et 3.08 TND.