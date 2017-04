Démarrage à Tunis du Salon “AFRICA- DIDACT 2017”

Le salon Africain de l’Education, de la Formation des Technologies et Parrainage “AFRICA – DiDACT 2017” a démarré, jeudi, au siège de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de Artisanat (UTICA) pour se poursuivre jusqu’au 29 avril courant.

“Organisé à l’initiative du centre Tunisien des Foires, expositions et congrès (CTFEXPO), ce salon rassemble 60 exposants représentant les établissements éducatifs, universitaires et de formation publics et privés ainsi que les fournisseurs des équipements didactiques et pédagogiques”, a indiqué à l’agence TAP, Sami Chamekh, Directeur du CTFEXPO.

Ces exposants, a-t-il dit, pourront ainsi présenter leurs produits et services auprès des étudiants, élèves et écoliers tunisiens, africains et européens afin de mieux les orienter dans le cycle d’étude. Ce salon, a-t-il ajouté, cible également les industriels pour développer davantage le savoir-faire, les technologies exploitées et le parrainage, ainsi que le partenariat à l’échelle africaine.

“AFRICA- DIDACT 2017 se veut une plateforme pour mieux connaître les institutions d’éducation et de formation, leurs programmes et filières, découvrir de nouvelles technologies didactiques et pédagogiques exposées et financer les nouvelles créations des étudiants et des jeunes”, a encore expliqué Chamekh.

“A travers cette édition, nous aspirons à attirer le maximum d’étudiants africains pour venir étudier en Tunisie”, a-t-il souligné, rappelant qu’une série d’ateliers et de conférences seront organisés en marge de ce salon.

Anis Ben Abdallah, enseignant universitaire et responsable du Centre de Carrière et de Certifications Compétences(4C) à la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Nabeul( FSEG), a indiqué que ce salon est l’occasion de faire connaître le 4C qui représente un point de relais entre les étudiants futurs demandeurs d’emploi et les entreprises en quête de compétences.

Ce centre, a-t-il dit, a pour objectif d’initier les étudiants aux techniques de recherche d’emploi et développer leurs soft skills, ce qui est de nature à réduire le taux de chômage en Tunisie.

Pour Foued Landolsi, Directeur de l’Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Nabeul (ISET), ce salon permettra à l’Institut de présenter ses licences co-construites avec le milieu professionnel dans les domaines porteurs et innovants et de mettre en avant les projets de fin d’études de ses étudiants.