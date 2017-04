L’ONTT organise les assises du tourisme tunisien 2017 à Paris, le 3 mai 2017

Le ministère du Tourisme et de l’Artisanat organise, le 3 mai 2017, les assises du tourisme tunisien 2017 à Paris. Six thèmes phares liés aux problématiques du secteur et aux défis à relever seront examinés dans des ateliers de travail, par les professionnels du tourisme en France ainsi que les différentes fédérations tunisiennes du tourisme.

A l’ordre du jour des assises du tourisme tunisien, le renforcement de l’accessibilité de la destination Tunisie via les transports aérien, terrestre et maritime, les procédures de visa et les structures d’accueil. L’adoption d’une stratégie basée sur la communication innovante et le tourisme durable sera également, étudiée par les professionnels.

Les participants à la rencontre se pencheront aussi, sur l’offre qui doit être de qualité, conforme aux standards internationaux et adaptée aux nouvelles exigences et attentes des clients locaux et internationaux en termes de sécurité, de qualité et de technologies.

Les deux derniers ateliers seront axés sur l’étude d’une offre du tourisme, diversifiée, innovante et basée sur l’inclusion régionale ainsi que le redressement et le développement du secteur. Il sera question de la restauration des équilibres financiers des entreprises, de l’amélioration du rendement du secteur, du développement de nouveaux mécanismes de financement et de la relance de l’investissement touristique.

Les assises du tourisme tunisien seront organisées par le ministère de tutelle en partenariat avec la Fédération tunisienne de l’hôtellerie (FTH), la Fédération tunisienne des agences de voyage (FTAV), la Fédération tunisienne des restaurants touristiques (FTRT) avec le soutien de l’Office national du tourisme tunisien (ONTT).