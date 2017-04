La Chambre tuniso-allemande d’industrie en assemblée générale

La Chambre tuniso-allemande de commerce et d’industrie (CTACI) tient sa 38ème assemblée générale, vendredi 28 avril 2017 à partir de 16h00 l’hôtel Mövenpick Gammarth.

L’événement sera rehaussé par la présence de Dr. Volker Treier, directeur général adjoint de l’Association des Chambres d’Industrie et du Commerce Allemandes (DIHK), et responsable du réseau mondial des AHK et des relations économiques internationales, ainsi que le ministre tunisien du Développement, de l’Investissement et de la Coopération Internationale, Fadhel Abdelkefi.