Lancement du projet “Améliorer la gouvernance du travail dans les TPE/PME

Le coup d’envoi du projet “Améliorer la gouvernance du travail dans les toutes petites entreprises et les petites entreprises (TPE/PME) et les aider à sortir de l’économie informelle” a été donné, mercredi à Tunis, lors de l’ouverture d’une conférence tripartite organisée par le ministère des affaires sociales.

Cette rencontre a réuni des experts de l’Organisation internationale du travail (OIT) ainsi que des représentants de l’union générale tunisienne du travail (UGTT), de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), des inspecteurs du travail, des médecins inspecteurs du travail et des contrôleurs de la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS).

Le chef de cabinet du ministre des Affaires sociales, Aid Trabelsi, a souligné à cette occasion que ce projet bénéficie de l’intérêt et de l’engagement du gouvernement à promouvoir le travail décent pour tous.

Il vient, a-t-il dit, réaffirmer le respect de la Tunisie des valeurs humanitaires, des principes fondamentaux et des droits humains au travail à travers la ratification de toutes les conventions de l’OIT.

Il a mis l’accent sur la nécessité de redoubler d’effort et de renforcer les mécanismes de contrôle afin de sortir de l’économie informelle à l’économie formelle.

Aid Trabelsi a souligné que les objectifs fixés dans le contrat social signé par les partenaires sociaux sont multiples et ambitieux étant donné qu’ils ne visent pas uniquement à réaliser la croissance économique et le développement des régions ainsi que l’instauration de relations professionnelles évoluées fondées sur l’institutionnalisation d’un dialogue social tripartite, permanent et global mais à créer un consensus national autour d’un nouveau modèle de développement global, durable, équilibré et juste entre les différentes régions.

Il convient de noter que le Bureau international du travail a choisi la Tunisie ainsi que le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Madagascar et le Togo pour mettre en ouvre ce projet. Un atelier de travail est prévu les 27 et 28 mai 2017 à l’intention des inspecteurs du travail, des médecins inspecteurs du travail, des contrôleurs de la CNSS et des participants au programme pilote de transition de l’économie informelle à l’économie formelle qui concerne dix régions.

“Améliorer la gouvernance du travail dans les TPE/PME” vise à aider ces entreprises, y compris dans l’économie informelle, à prévenir les risques professionnels, améliorer les conditions de travail et faire respecter les droits et principes fondamentaux au travail.

Le projet a pour objectif de donner à l’inspection du travail les moyens de mieux contrôler les TPE/PME, de renforcer les capacités et l’engagement des travailleurs, des employeurs, de leurs représentants ainsi que des gouvernements et autres Institutions publiques (comme les école nationales d’administration et Institutions de formations judiciaires) à promouvoir l’application des principes et droits fondamentaux au travail ainsi que la santé et sécurité au travail.