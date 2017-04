BEI va décaisser 600 M€ sur les 2,5 milliards d’€ promis lors de la conférence Tunisia 2020

Le programme d’action entre la Tunisie et la Banque européenne d’investissement (BEI) à la lumière des engagements annoncés par la banque lors de la Conférence internationale sur l’investissement “Tunisia 2020” d’un montant de 2,5 milliards d’euros pour les cinq prochaines année a été au centre de l’entretien tenue, mercredi 26 avril, entre le ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, Mohamed Fadhel Abdelkefi, et le chef du Bureau de la BEI à Tunis, Brunnhuber Ulrich.

La réunion a porté sur le programme de coopération entre les deux parties pour l’année 2017 qui mobilisera une enveloppe de 600 millions d’euros qui sera consacrée à la réalisation d’un certain nombre de projets, en particulier l’autoroute du centre, le projet d’aménagement des quartiers populaires, ainsi que d’autres projets, notamment, dans le domaine de l’énergie