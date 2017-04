Loi sur la promotion de l’emploi et l’intégration des jeunes : Néji Jalloul défend son projet à l’ARP

La Commission parlementaire de la jeunesse, de la culture, de l’éducation et de la recherche scientifique a auditionné le ministre de l’Education, Néji Jalloul, au sujet de la proposition de loi relative à la promotion de l’emploi et l’intégration des jeunes dans le marché de l’emploi.

Présentée par la députée Fatma Mseddi, cette initiative législative vise à prôner la valeur du travail et à l’ancrer chez les plus jeunes afin qu’ils soient initiés très tôt à l’esprit d’initiative puis à acquérir les compétences leur permettant d’intégrer le marché du travail.

Elle propose que l’Etat soit garant du droit des jeunes à l’encadrement économique et à la formation, en concrétisant ce droit par des mécanismes d’application concrets et réalisables.

Une telle initiative contribuera, selon la députée, à réduire le taux de chômage des jeunes; la réalité du marché du travail montrant, aujourd’hui, l’impératif d’encourager l’initiative privée vue la saturation de la fonction publique.

Les élèves et les étudiants auront la possibilité d’effectuer un stage professionnel de 20 jours leur permettant de se familiariser progressivement avec le monde du travail ainsi qu’avec le milieu économique et associatif.

Elle permet également de fournir les activités saisonnières en main d’œuvre tout en étant bénéfique aux élèves.

Le ministre de l’Education sa salué cette initiative législative qui cherche à “valoriser la culture du travail et de la production à l’heure où celle de la consommation et de la dépendance prévaut”.

Il a fait remarquer que son département a lancé, dans ce même cadre, le projet de “l’entreprise amie de l’école” qui encourage l’élève à s’ouvrir sur l’entreprise économique et de voir de près le fonctionnement du monde du travail. Ce projet s’est révélé très réussi, a souligné Jalloul, assurant de l’entière disposition du ministère à adopter et développer cette initiative et à lui fournir tous les moyens dont il dispose.

La commission parlementaire de la jeunesse a déjà entendu le ministre de l’Enseignement supérieur et la ministre de la Jeunesse et des sports au sujet de cette initiative et auditionnera la semaine prochaine le ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi avant de la présenter en plénière pour adoption.