Tunisie : Les agents et cadres du secteur des assurances obtiennent une augmentation salariale de prÃ¨s de 7%

Le procès verbal relatif à l’accord sur la majoration salariale de 6,87% au profit des agents et cadres du secteur des assurances au titre de l’année 2016 et 2017 a été signé mercredi 26 avril au siège de la Fédération tunisienne des sociétés des assurances.

Il a été signé par le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi, le président de la Fédération tunisienne des sociétés des assurances (FTUSA), Lassâd Zarrouk, le directeur exécutif de la Fédération, Kamel Chibani, et le secrétaire général de la Fédération générale des banques et des établissements financiers, Abdel Hamid Jallali.

Lors des travaux de la commission chargée des négociations sociales pour le secteur des assurances au titre de l’année 2016 et 2017, un accord a été trouvé pour l’augmentation du salaire de base des agents du secteur des assurances au titre 2016 et 2017 de 6,87% de la masse salariale 2015. La moyenne de la majoration varie selon la catégorie (C1 à C5) entre 158 et 100 dinars par mois.

La majoration couvrira la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 pour l’année 2016, et la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 pour l’année 2017. Selon le PV de l’accord, l’étude de la révision des composantes de la base de la masse salariale adoptée pour déterminer le taux de la majoration débutera lors des prochaines négociations sociales.

Un accord a été trouvé également pour relever de 10 dinars la prime du transport du 1er juin 2016 au 31 mai 2017, une même augmentation pour la même prime devant être accordée du 1er juin 2017 au 31 mai 2018.

A cette occasion, le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi s’est félicité du “sens de la responsabilité et du bon déroulement des négociations”, soulignant la nécessité de poursuivre les efforts pour améliorer le climat social dans le secteur des assurances.

De son côté, Kamel Chibani, directeur exécutif de la FTSA, a précisé que l’accord profitera à environ 3500 cadres et agents travaillant dans le secteur des assurances en Tunisie.