Automobile  : Stafim présente la nouvelle Peugeot 301 en Tunisie

Mardi 25 avril 2017, Abderrahim Zouari, vice-président du groupe Stafim, concessionnaire d la marque Peugeot en Tunisie, et ses équipes ont présenté au public tunisien –y compris un grand nombre de journalistes- la Peugeot 301, dans sa nouvelle version. La cérémonie de présentation s’est au siège de Stafim à la Cité El Khadhra.

Tout d’abord, selon les chiffres qui nous ont été présentés, ce modèle de Peugeot s’est vendu à plus de 360 unités à travers le monde, plus précisément dans les pays émergents (Afrique, Moyen-Orient, et en Amérique latine), depuis son lancement en 2012. Ce qui aurait permis au constructeur automobile PSA de se hisser à la 2ème marche du podium des plus grands producteurs de voitures en Europe.

Et M. Zouari n’a pas manqué de déclarer à cette occasion que 4 ans plus tard, la 301 nous revient, mais plus belle, plus riche en équipements et surtout plus adaptée aux conditions locales.

En effet, le moteur de la nouvelle Peugeot 301 est devenu plus puissant, avec un excellent rapport qualité/prix.

Mais ce n’est pas tout, puisque la 301 est plus spacieuse, plus moderne à l’intérieur, sans oublier qu’elle elle est aussi dotée d’un nouveau volant, d’un écran tactile, avec une nouvelle liaison au sol, une pneumatique plus volumineuse et un système de freinage d’urgence ESP de série.

L’extérieur n’est pas en reste, un changement de la calandre et du parechoc très visible, où on distingue la nouvelle optique de la marque.

Concernant la commercialisation de la nouvelle Peugeot 301, le concessionnaire tunisien, en l’occurrence Stafim Peugeot, propose plusieurs degrés de finitions mais aussi différents moteurs, du 1,2L de base jusqu’au 1,6L à essence de 115 ch doté d’un différentiel à 6 rapports.

Les prix varient de 32.900 dinars à 42.650 dinars, selon l’option et la motorisation. A noter que Peugeot fait une offre spéciale pour les loueurs de taxi (29.600 dinars).

Par ailleurs, lors de la conférence-présentation de la nouvelle Peugeot, l’équipe commerciale de Stafim Peugeot a indiqué que le «Service Euro Repear» va prochainement s’installera en Tunisie. Il proposera ainsi des pièces de rechange 30% moins chères.