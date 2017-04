“Etudes africaines, anthropologie et développement : Quelles perspectives en Tunisie ?” thème d’une conférence internationale à Sousse

La Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sousse (FLSHS) organise une conférence internationale le 26 et le 27 avril 2017 ayant pour thème ” Etudes africaines, anthropologie et développement : Quelles perspectives en Tunisie ? “.

Dans une déclaration à l’Agence Tunis Afrique Presse (TAP), le doyen de la FLSHS Moncef Ben Abdeljelil a affirmé que ” l’organisation de cette conférence s’inscrit dans le cadre du lancement prochain au sein de la faculté du master en études africaines. Elle représente également l’aboutissement d’un projet de coopération entre la FLSHS et l’Institut des études africaines à l’Université de Bayreuth en Allemagne “.

Le doyen de la FLSHS poursuit ses propos ” J’espère que ce projet de master aboutira à l’instauration d’une nouvelle spécialisation au sein de la FLSHS sous forme d’un centre d’études africaines ainsi qu’à la consolidation du centre d’anthropologie sociale et culturelle qui a débuté ses activités depuis deux ans “.

Il est à signaler que cinq séances scientifiques seront au programme de la conférence pour débattre des thèmes suivants : ” L’Afrique : Modèles de développement et contextes “, ” L’espace sahélien entre états et enjeux sécuritaires “, ” Regards sur la culture et la société “, ” Etudes africaines entre tradition scientifique et ambition ” et ” L’enseignement et ses enjeux en Afrique “.

Participent à cette conférence plusieurs universitaires et chercheurs de Tunisie et d’ailleurs dont notamment Mohamed Cherif Ferjani, professeur émérite de Sciences Politiques à l’Université Lyon-II, Jean-Pierre Olivier de Sardan, chercheur LASDEL, professeur associé à l’Université Abdou Moumouni de Niamey, directeur émérite CNRS, Mamoudou Djibo, historien, Professeur à l’Université Abdou Moumouni de Niamey, Boubacar Boris Diop, Professeur de littérature et écrivain, à l’Université Américaine du Nigéria, Ridha Boukrâa, Professeur de sociologie à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Tunis, Spittler Gerd, professeur émérite d’anthropologie à l’université de Bayreuth, Pierre Noël Denieuil, socio-anthropologue, IRD, co-fondateur du Centre d’Anthropologie, Franz Kogelmann, islamologue, coordinateur de l’Institut de Etudes Africaines de Bayreuth en Allemagne