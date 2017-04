3ème édition des journées de la Tunisie à Grenoble : du 11 au 13 mai 2017

La troisième édition des journées de la Tunisie à Grenoble, organisée par l’association Unité pour la Tunisie se tiendra du 11 au 13 mai 2017. Ces journées ont pour vocation le développement et l’impulsion de toutes les formes de coopération, de partenariat et d’échanges économiques, culturels et touristiques entre la France et la Tunisie en général et en particulier entre Grenoble et la Tunisie.

Un forum économique intitulé ” L’attractivité et les défis du nouveau climat des affaires en Tunisie ” sera organisé avec la participation d’intervenants de haut rang. Plusieurs thèmes seront débattus à cette occasion, tels que le rôle des Tunisiens résidents à l’étranger dans le développement du partenariat économique franco-tunisien et la promotion de l’image authentique de la Tunisie à l’étranger, outre la présentation de plus de 150 projets d’investissement en Tunisie.

Une animation aura lieu sur la place Victor Hugo de Grenoble et plusieurs stands accueilleront une exposition de produits du terroir tunisien : huile d’olive, dattes, pâtisseries..etc.

Au programme de ces journées, figurent également, un cooking Show (dégustation de plats traditionnels tunisiens), une exposition de photos intitulée ” La Tunisie, climat et patrimoine : une escapade de rêve et un dépaysement assuré ” et une animation musicale au centre ville de Toulouse .