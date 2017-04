Transport aérien : Tunisair accorde des tarifs réduits sur les billets d’avion pour les agriculteurs 

Les agriculteurs tunisiens qui participeront aux salons internationaux bénéficieront d’une réduction de 25% sur les billets d’avion de la compagnie aérienne nationale TUNISAIR.

Cette décision a fait l’objet d’un accord signé, mardi 25 avril, entre l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) et TUNISAIR, a déclaré la directrice du Salon international de l’agriculture, du machinisme agricole et de la pêche (SIAMAP), Ines Bsaad Gara.

Gara a ajouté qu’une réduction de 20% sur les billets d’avion de Tunisair sera accordée aux participants étrangers au SIAMAP 2017.

L’objectif est de fournir les conditions favorables à la réussite du Salon qui sera organisé, du 31 octobre au 5 novembre 2017, par l’UTAP, précise encore la responsable. 200 mille visiteurs sont attendus à cette édition qui se tiendra au parc des expositions du Kram sur une superficie de 18 mille mètres carrés, a-t-elle encore fait savoir.

Pour sa part, Abdelmajid Zar, président de l’UTAP a appelé Tunisair à participer au transport des produits agricoles destinés à l’exportation vers les marchés extérieurs d’autant plus que le pays a enregistré d’importants surplus de production.

Pour le PDG de Tunisair, Ilyes Mnakbi, les deux avions Hercules reçus par le transporteur national de la part du ministère de la Défense permettront de transporter les quantités de produits destinés à l’exportation. Il a dans le même cadre précisé que ce type d’avion peut transporter 25 tonnes.