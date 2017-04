Hatem Ben Salem, DG de l’ITES, prépare une étude sur ce que sera la Tunisie en 2025

“La Tunisie en 2025, un Etat émergent, résilient et réconcilié avec lui même”, c’est l’intitulé de l’étude prospective qui a été au centre d’un entretien, mardi 25 avril, entre le président de la République, Béji Caid Essebsi, et le directeur général de l’Institut tunisien des études stratégiques (ITES), Hatem Ben Salem.

Dans une déclaration de presse, ce dernier a expliqué que cette étude, réalisée par des experts tunisiens s’inscrit dans le cadre d’une vision prospective des politiques publiques. Elle porte, notamment, sur “l’Etat et les institutions”, “la Défense et la sécurité”, “le développement économique”, “l’éducation et la culture”, “le positionnement de la Tunisie au niveau international” et le “contrat social renouvelé”.

Quarante experts tunisiens se sont penchés sur l’élaboration de ce travail qui s’est étalé sur 13 mois, précédé d’un état des lieux de la situation “difficile” dans le pays, a expliqué à l’agence TAP le directeur de l’ITES.

Il a ajouté que des ateliers de travail ont été organisés dans ce cadre en présence de plus de mille personnes.

Hatem Ben Salem a en outre indiqué qu’une proposition de restructuration de l’économie nationale sera présentée dans le cadre de cette étude stratégique dans le but de rétablir la confiance des acteurs économiques. Il s’agit, également d’associer les régions au processus de développement et de renforcer l’ouverture de la Tunisie sur son environnement méditerranéen et international.

Cette initiative favorisera sans doute, la même dynamique économique créée par la loi 1972 relative aux industries exportatrices étrangères en Tunisie, a-t-il relevé.

Evoquant l’axe de la stratégie relatif à l’Etat et aux institutions, le Directeur de l’ITES a mis l’accent sur la nécessité pour l’état de reprendre son rôle dans le développement économique et social.

Par ailleurs, Hatem Ben Salem a présenté au président de la République un rapport sur l’activité de l’Institut au cours de 2016, indique un communiqué de la présidence de la République.