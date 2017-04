Médenine : Appel à une valorisation du patrimoine historique et culturel du sud tunisien

Les participants à la conférence régionale des concours du Tourisme tunisien 2017 pour les gouvernorats du sud (Médenine, Gabès, Tataouine) ont appelé à mettre en place une nouvelle stratégie fondée sur la valorisation du patrimoine historique et culturel en vue de promouvoir l’activité touristique dans ces régions.

Ils ont souligné, lors de cette conférence tenue mardi à Djerba, l’importance de renforcer les moyens de transport, développer l’infrastructure routière aéroportuaire, diversifier les unités d’hébergement et multiplier les campagnes de commercialisation des destinations touristiques selon les spécificités de chaque région.

La conférence a comporté six ateliers axés sur la destination tunisienne, la communication, la commercialisation, le tourisme durable, l’offre et la demande touristique ainsi que le tourisme et développement.

Ce cycle de conférences régionales, organisées par le ministère du tourisme, sera couronné par une conférence nationale, les 16 et 17 mai, qui réunira tous les intervenants dans le secteur et devra déboucher sur une stratégie et un plan d’actions pour promouvoir l’activité touristique.