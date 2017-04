Accords tripartites de partenariat pour l’entretien des espaces verts

Des accords de partenariat ont été signés, mardi, entre le ministère des affaires locales et de l’environnement, des municipalités et des entreprises économiques pour assurer l’entretien des espaces verts, dans le cadre du programme ” mécénat vert”.

Le ” mécénat vert ” est l’un des composantes du programme nationale de la propreté et de la protection de l’environnement et repose, sur le principe de partenariat public/privé dans le domaine de l’amélioration de la situation des espaces verts dans les zones urbaines de la République, a précisé la directrice au ministère des affaires locales et de l’environnement, Zouhour Metthamem.

Il sera réalisé dans le cadre de conventions tripartites entre le ministère des affaires locales et de l’environnement, la municipalité concernée et l’entreprise économique pour une période de 3 ans renouvelable, a-t-elle dit.

Plusieurs entreprises économiques prendront part à ce programme à l’instar de l’Ecole Internationale de Carthage, la Société nationale de distribution des pétroles (SNDP), la foire de Kram, les magasins ” Carrefour “, ” Monoprix ” et ” Magasin Général “………

Certaines zones vertes en Tunisie sont devenues, des points noirs, a noté le ministre des affaires locales et de l’environnement Riadh Mouakher, ajoutant que le ministère œuvre à travers ce programme à réhabiliter ces zones, pour qu’elles deviennent des espaces ouverts exploitables par la suite comme étant un espace de loisir pourvoyeur d’emplois.