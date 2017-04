Projet de promotion des filières de l’huile d’olive dans les régions

La promotion de la filière de l’huile d’olive auprès des sociétés mutuelles de services agricoles et groupements de développement agricole dans les gouvernorats de Béja, Jendouba, Kairouan, Kasserine, Kef et Siliana, fait l’objet d’une convention signée mardi matin, entre l’Office National de l’huile (ONH) et le projet “initiative pour la promotion des filières agricoles” (IPFA), au siège du ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.

Cette convention vise la promotion du secteur oléicole dont l’encadrement des producteurs d’olives et d’huile d’olive, la promotion de la recherche et développement pour solutionner les problèmes du secteur et la préservation du patrimoine oléicole, selon, Chokri Bayoudh, pdg de l’Office national de l’huile.

Ainsi, la collaboration entre le Projet initiative pour la promotion des filières agricoles (IPFA) et l’Office national de l’huile (ONH) permet de promouvoir les groupements des petites exploitations agricoles agissant dans la filière de huile d’olive dans ces gouvernorats.

L’encouragement et le soutien à la coopération agricole comprendra la mise à disposition de matériel pour l’amélioration de la productivité, la formation des groupements à l’utilisation du matériel innovant de récolte des olives, de taille des oliviers et autres prestations de production et de transport, la formation de services de gestion permettant aux adhérents un meilleur accès aux crédits, aux encouragements, incitations financières publiques ou privées et d’aménager ou rééchelonner leurs dettes.

Il s’agit aussi, de la promotion de l’agriculture contractuelle comme moyen d’obtenir des financements. L’Office national de l’huile s’engage dans ce cadre à faire la sélection définitive des groupements bénéficiaires, convenir d’une entente négociée avec ces derniers dans la gestion et l’utilisation du matériel innovant de récolte des olive et les bonnes pratiques de production d’olive et d’huile d’olive.

Le IPFA s’engage, dans ce cadre, à appuyer l’ONH dans l’acquisition du matériel convenu, à former les groupements aux bonnes pratiques de gestion administrative et financière et aux services de gestion permettant aux adhérents un meilleur accès aux crédits, aux encouragements et incitations financières publiques ou privées. Cette convention est valable jusqu’au 31 décembre 2018.

Cette convention s’inscrit dans le cadre de l'”Initiative pour la promotion des filières agricoles” réalisé dans le cadre d’un partenariat entre le ministère de l’agriculture et l’agence allemande de coopération internationale (GIZ).