Ramadan-Approvisionnement des marchés : Le ministère de l’Agriculture rassure

Au cours du mois de ramadan, le rythme d’approvisionnement des marchés en légumes, fruits, viandes rouges et blanches sera régulier, selon des rapports du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche.

Un rapport présenté, lundi 24 avril, lors d’une réunion tenue au siège du département de l’Agriculture, révèle que la production actuelle de pomme de terre primeurs atteint entre 27 mille et 30 mille tonnes, précise un communiqué du ministère.

Un production de pommes de terre suffisante…

S’agissant de la production de pommes de terre primeurs pour le reste de la période, elle est estimée entre 20 mille et 24 mille tonnes (jusqu’au 20 avril 2017), une quantité qui peut approvisionner le marché de manière régulière.

Aucun souci pour les tomates…

S’agissant des tomates, les rapports précisent que le rythme d’approvisionnement sera régulier. Au cours du mois de ramadan, le marché sera approvisionné des récoltes de production de primeurs (pic de production) dans toutes les zones de production (30 mille tonnes). Des quantités importantes seront disponibles à partir du mois de juin (55 mille tonnes au cours de ce même mois).

Au cours du mois de ramadan qui coïncide avec le pic de production, les marchés seront approvisionnés grâce à la récolte de primeurs (23 mille tonnes) outre la production de saison (environ mille tonnes).

Baisse de 5% de la récolte de pêches…

S’agissant des fruits, les prévisions tablent sur une hausse de 5% de la récolte de pêche contre une stabilité de production pour les autres variétés.

La production de dattes atteint 242 mille tonnes dont 186 mille tonnes de la variété Deglet Nour.

Un stock régulateur de 60 millions de litres de lait…

L’approvisionnement du marché, au cours du mois de ramadan et la période estivale en lait et ses dérivés sera régulier, d’autant plus qu’il coïncide avec la période de pic de production (fixation d’un programme de stock de lait dans la limite de 60 millions de litres).

Les opérations de suivi des marchés ont souligné l’amélioration du niveau de l’offre des bovins et la régression de la demande, ce qui a entraîné une baisse relative des prix.

Importation de 600 tonnes de viandes

S’agissant des bovins, une hausse de l’offre a été enregistrée, face à une fluctuation de ses prix. Un programme a été lancé pour l’’importation de 600 tonnes de viandes congelées, dans la limite de 600 tonnes.

Le mois de ramadan représente le pic de production des viandes ovines, néanmoins les autorités pourront recourir à l’importation de quantités de viandes congelées en cas de besoin.

Un programme prévoit l’importation d’environ 500 tonnes de viandes bovines congelées afin de répondre à la demande de la saison touristique.

Près de 13.000 tonnes de viande de poulet disponibles

Pour la viande de poulet, les quantités disponibles au cours du mois de ramadan 2017 sont estimées à environ 12,815 mille tonnes, outre 7,741 mille tonnes de viandes de dindes. Ces quantités pourront répondre aux besoins de consommation.

Plus de 200 millions d’œufs disponibles

Le stock d’œufs est estimé à environ 202 millions alors que la moyenne de consommation au cours du mois de ramadan atteint entre 188 et 208 millions d’œufs.