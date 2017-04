La Tunisie participe à la 2ème session ordinaire du CTS de l’UA en Algérie

La Tunisie participe aux travaux de la deuxième session ordinaire du Comité technique spécialisé (CTS) relevant de l’Union Africaine pour le développement social, le travail et l’emploi, prévue du 24 au 28 avril 2017 en Algérie. La session sera axée sur le thème “Investir dans l’emploi et la sécurité sociale pour tirer pleinement parti du dividende démographique”.

La délégation tunisienne sera conduite par Mohamed Trabelsi, ministre des Affaires sociales, Abdelkarim Jerad, de l’Union générale tunisienne du t(UGTT), et Khalil Ghariani et Sami Selini de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA).

Cette session a pour objectif d’examiner les différentes formes d’investissement nécessaires pour aborder les opportunités et les défis en relation avec l’exploitation du dividende démographique dans le but d’améliorer la sécurité sociale, éradiquer la pauvreté et réaliser le développement général.

Les participants examineront à cette occasion, notamment, les moyens d’exécuter le plan de travail sur “la position africaine en matière de lutte contre le mariage d’enfants” et la mise en place d’une feuille de route pour accélérer la réalisation du premier programme prioritaire quinquennal sur l’emploi, l’éradication de la pauvreté et le développement.