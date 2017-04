Démarrage de la 4e édition de la simulation du Sommet de l’UA

La 4ème édition de la Simulation du Sommet de l’Union Africaine (UA) a démarré samedi à Tunis avec la participation de dizaines de jeunes de 28 nationalités africaines.

Le thème choisi cette année par l’Union Africaine est “Tirer pleinement profit de la dividende démographique grâce à l’investissement dans la jeunesse”.

Organisée depuis 2014 par le Modèle de l’Union Africaine avec l’appui de la Fondation Frierdrich-Ebert-Stiftung (FES), la simulation du Sommet de l’UA vise à former les jeunes leaders africains aux négociations internationales, à promouvoir les droits de l’Homme, mais aussi développer les qualités de communication et des relations internationales de diplomatie.

Grâce à la simulation, les participants acquièrent une meilleure et plus claire compréhension des aptitudes et des contraintes qui façonnent les politiques des Etats membres de l’UA dans le domaine de la diplomatie au sein de l’Afrique sur les questions d’intérêt commun.

Hamza Ghedamsi, président fondateur du Modèle de l’Union Africaine, a déclaré à l’agence TAP que 130 jeunes de différentes nationalités participent à cette édition qui s’étalent sur deux jours (22 et 23 avril 2017) et qui a pour objectif l’élaboration de propositions et de recommandations à transmettre à l’UA.

Lors de l’exercice de la simulation les jeunes seront en situation de prise de décision et vont débattre des différentes questions affectant la jeunesse africaine et prendre ainsi conscience du rôle de l’UA et son mode de fonctionnement, a-t-il encore expliqué.

Youssef Jmour, représentant de la Fondation FES, a de son côté mis l’accent dans son allocution sur le rôle des jeunes dans la construction d’un avenir meilleur pour le continent africain.

Fondé en 2015, le Modèle de l’Union Africaine est une organisation non gouvernementale qui a débuté ses activités en tant que projet sous forme de simulation du Sommet de l’Union Africaine qui s’est tenu à Tunis les 23, 24 et 25 mai 2014.

Le Modèle de l’Union Africaine est la version Jeune et Panafricaine de l’Union Africaine. Ses activités touchent tous les secteurs dans une optique de développement global (éducation, santé, économie, sécurité, libre circulation, droits de l’Homme, bonne gouvernance, démocratie et justice sociale…) et ceci à travers des microprojets, des colloques, des forums et des formations, et surtout son activité annuelle principale: la Simulation des travaux de l’Union Africaine qui se veut tournante sur l’ensemble du continent.