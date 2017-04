Présidentielle française : Macron vs Le Pen au second tour?

Tous les spécialistes des sondages s’accordent à dire que jamais une élection présidentielle française n’a été autant indécise que celle de 2017. Mais est-ce cela va entraîner une énorme surprise, au point, par exemple de voir Marine Le Pen et Jean-Luc Melenchon passer pour le second tour ? Marine Le Pen va-t-elle être éliminée dès le premier tour ?

Certes, nous ne sommes pas spécialistes de sondages, mais nous pensons que les instituts de sondages savent déjà -à deux ou trois points près- les deux qui seront qualifiés pour le second tour. Et s’ils ne veulent pas le dire ouvertement, c’est parce qu’ils ont en mémoire les dernières élections américaines. Or, les deux de scrutins sont totalement différents, et donc la marge d’erreur est très petite.

Tout ceci pour dire que, sauf si la dernière attaque terroriste contre un policier aux Champs-Elysées, jeudi 20 avril, arrivait à changer la donne (mais au profit de qui ?), tout porte à croire que les deux favoris des sondages, à savoir Emmanuel Macron et Marine Le Pen, seront qualifiés pour le second tour de cette présidentielle.

Les autres surprises –très peu probables- seraient que Mme Le Pen soit éliminée ou profit de Melenchon; ou que Fillon sorte grand vainqueur de ce premier tour, comme il l’avait fait, contre toute attente lors de la primaire de droite; ou que Hamon se qualifie…

Ceci étant, comme beaucoup de peuple, les Français pourraient, comme il l’ont fait en 2012, choisir le programme “idéal“ aux dépens du celui “réaliste“. Et cette hypothèse n’est pas à exclure. Et si c’était le cas, c’est Melenchon ou Hamon qui accompagnerait l’autre qualifié, sans doute entre Fillon, Macron et Le Pen. On n’en pas là encore, mais on en parlera après 20h ce dimanche 23 avril 2017.