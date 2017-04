La Tunisie expose ses atouts touristiques au Salon de Shanghai

La Tunisie participe à la 14ème édition du Salon international du tourisme “Shanghai World Travel Fair” qui se tient dans la ville chinoise Shanghai du 20 au 23 avril 2017, dans l’objectif de faire connaître la destination Tunisie.

Cette manifestation est considérée comme l’un des plus grands événements touristiques en Chine, sachant qu’environ 600 exposants de bureaux touristiques, de compagnies aériennes, d’agences de voyage et des plus grandes chaînes hôtelières représentant plus de 50 pays sont présents à cet événement qui devrait accueillir près de 47 mille visiteurs.

La participation tunisienne à ce Salon a permis de tenir des réunions de travail prometteuses entre plusieurs responsables d’hôtels et d’agences de voyage tunisiens et chinois, selon un communiqué du ministre des affaires étrangères.

L’Office national du tourisme tunisien (ONTT) a aménagé un stand d’exposition reflétant la richesse du produit touristique tunisien et sa diversité. L’Ambassadeur de Tunisie en Chine s’est entretenu, à l’ouverture du salon, avec des représentants d’agences de voyage et des moyens d’information chinois s’intéressant à la destination touristique tunisienne et œuvrant à la promouvoir.

La décision des autorités tunisiennes d’exempter les touristes chinois du visa a permis d’augmenter leur nombre de 390% jusqu’à la première semaine du mois d’avril 2017. Par ailleurs, les bus du transport public dans la ville de Shanghai ont entamé la diffusion de spots publicitaires promouvant la destination touristique tunisienne pour une durée d’une année.

Le magazine “métro express” qui paraît dans la ville de Shanghai a publié un supplément consacré à la présentation de la Tunisie en tant que nouvelle destination touristique attirant les touristes chinois.