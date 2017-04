Tunisie-Hongrie : Peter Szijjarto attendu à Tunis, lundi 24 avril

Le ministre hongrois des Relations économiques extérieures et des Affaires étrangères, Peter Szijjarto, effectuera lundi 24 courant une visite officielle en Tunisie à l’invitation de son homologue tunisien, Khemaies Jhinaoui.

Cette visite qui intervient six mois après celle effectuée par Khemaies Jhinaoui à Budapest, traduit le souci des deux pays de renforcer les relations de coopération bilatérale dans les différents domaines, notamment, l’agriculture, le tourisme, l’investissement, le commerce, l’enseignement supérieur et la recherche scientifique.

Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, publié vendredi, la visite constituera, également, l’occasion de se concerter sur des questions d’ordre régional et international d’intérêt commun, et plus particulièrement de l’évolution de la situation en Libye et en Syrie, outre les dossiers du terrorisme et la migration.

Au cours de sa visite, le ministre hongrois aura une série d’entretiens avec des hauts responsables tunisiens.

A cette occasion, deux mémorandums d’entente seront signés entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays pour la consolidation des concertations diplomatiques et politiques, ainsi qu’entre les ministères de l’intérieur tunisien et hongrois en matière de développement de la coopération sécuritaire.