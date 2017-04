Opportunités : Le secteur agricole tunisien au Seafood 2017 de Bruxelles

La Tunisie prendra part au Salon international des produits de la pêche “Seafood 2017” de Bruxelles, du 25 au 27 avril 2017, pour prendre connaissance des techniques les plus modernes, exposer et commercialiser les produits de pêche locaux.

La délégation tunisienne regroupe une trentaine d’hommes et femmes d’affaires ainsi que des représentants des entreprises opérant dans le secteur.

La participation tunisienne vise, au cours de cette édition, à faire connaitre les produits de la pêche, tenir des rencontres pour promouvoir les domaines de partenariat étranger, développer les exportations locales, identifier des avantages et incitations accordés au secteur de l’agriculture et de la pêche dans le cadre de la nouvelle loi sur l’investissement.

Une superficie de 208 m2 a été consacrée au pavillon tunisien, lequel regroupe l’ ‘Agence de Promotion et des investissements agricoles (APIA), le groupement interprofessionnel des produits de la pêche, le Groupement des industries de conserves alimentaires (GICA) et le Centre technique de l’aquaculture ainsi que des pavillons pour 8 sociétés spécialisées dans le secteur pour présenter des échantillons de leurs produits congelés, frais et conditionnés.