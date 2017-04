Bizerte organise une conférence internationale sur “Bizerte Smart City”

Organisée à l’initiative des associations “Bizerte 2050” et “Hippo Dirutus”, cette conférence, qui sera placée sous le haut patronage du chef gouvernement Youssef Chahed, a pour objectif de positionner la ville de Bizerte comme “ville intelligente” et une des villes motrices en Afrique en matière d’exploitation des nouvelles technologies, de réalisation du développement durable et de consécration de l’économie verte, ont indiqué, vendredi, les organisateurs de l’événement.

Dans un point de presse, le coordinateur de l’événement Borhène Dhaouadi a ajouté que des représentants de sociétés internationales opérant dans les technologies et les énergies renouvelables associées aux smart cities (Stockholm, Paris, Grenoble, Béziers, Barcelone,…) participeront à cette conférence internationale.

La conférence marquera également le lancement d’un pôle de compétence régional dédié aux énergies renouvelables et la création de comités de réflexion (composés d’experts, chercheurs et professionnels) pour se pencher sur l’élaboration de projets de valorisation des ressources de la région, a-t-il souligné.

Des conventions de partenariat seront également signées, en marge de la conférence, avec plusieurs institutions à l’instar de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Bizerte, l’Institut Arabe des Chefs d’entreprises et l’Institut polytechnique de Grenoble (INP), a-t-il affirmé.

Le concept “Smart City” définit une ville où le développement est durable, c’est-à-dire, qui prend en compte les dimensions environnementales, sociales et économiques, et où la qualité de vie est élevée. L’objectif est de favoriser le développement urbain en répondant aux besoins des différents acteurs de la société, à savoir les institutions, les entreprises et les citoyens.